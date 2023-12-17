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Песков рассказал о согласовании визита Путина в Турцию - РИА Новости, 17.12.2023
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16:30 17.12.2023 (обновлено: 16:42 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/peskov-1916326171.html
Песков рассказал о согласовании визита Путина в Турцию
Песков рассказал о согласовании визита Путина в Турцию - РИА Новости, 17.12.2023
Песков рассказал о согласовании визита Путина в Турцию
Визит президента России Владимира Путина в Турцию находится на повестке дня, но пока точных дат нет, это будет зависеть от графиков двух глав, сообщил... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:30
2023-12-17T16:42
в мире
турция
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию находится на повестке дня, но пока точных дат нет, это будет зависеть от графиков двух глав, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (визит - ред.) на повестке дня, в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов", - заявил Песков, говоря о планах визита в Турцию.Он упомянул, что на недавней прямой линии президент сам сказал, что готов совершить такой визит."Как только представится возможность, он это сделает. Но сейчас, правда, акцент, естественно, больше на внутренние процессы", - добавил представитель Кремля.
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в мире, турция, владимир путин, россия, дмитрий песков
В мире, Турция, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о согласовании визита Путина в Турцию

Песков: пока точных дат визита Путина в Турцию нет, идет согласование графиков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию находится на повестке дня, но пока точных дат нет, это будет зависеть от графиков двух глав, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Он (визит - ред.) на повестке дня, в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов", - заявил Песков, говоря о планах визита в Турцию.
Он упомянул, что на недавней прямой линии президент сам сказал, что готов совершить такой визит.
"Как только представится возможность, он это сделает. Но сейчас, правда, акцент, естественно, больше на внутренние процессы", - добавил представитель Кремля.
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В миреТурцияВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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