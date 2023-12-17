https://ria.ru/20231217/peskov-1916326171.html

Песков рассказал о согласовании визита Путина в Турцию

Песков рассказал о согласовании визита Путина в Турцию - РИА Новости, 17.12.2023

Песков рассказал о согласовании визита Путина в Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию находится на повестке дня, но пока точных дат нет, это будет зависеть от графиков двух глав, сообщил... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:30

2023-12-17T16:30

2023-12-17T16:42

в мире

турция

владимир путин

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию находится на повестке дня, но пока точных дат нет, это будет зависеть от графиков двух глав, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (визит - ред.) на повестке дня, в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов", - заявил Песков, говоря о планах визита в Турцию.Он упомянул, что на недавней прямой линии президент сам сказал, что готов совершить такой визит."Как только представится возможность, он это сделает. Но сейчас, правда, акцент, естественно, больше на внутренние процессы", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915472263.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, владимир путин, россия, дмитрий песков