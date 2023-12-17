Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Пентагон направил ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/pentagon-1916336769.html
СМИ: Пентагон направил ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов
СМИ: Пентагон направил ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов - РИА Новости, 17.12.2023
СМИ: Пентагон направил ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов
Пентагон недавно направил авианосную ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив на фоне последних атак правящего на севере Йемена РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:35
2023-12-17T17:35
в мире
йемен
красное море
сша
ллойд остин
министерство обороны сша
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771403862_0:0:3677:2068_1920x0_80_0_0_e3f6334f78e445134610544aa351fb92.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пентагон недавно направил авианосную ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив на фоне последних атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на корабли в Красном море, сообщило в субботу издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщал, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на участившиеся атаки по судам в Красном море. "Пентагон в последние дни перебросил авианосную ударную группу во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower из Персидского залива в Аденский залив у побережья Йемена, чтобы поддержать потенциальный ответ США на нападения (хуситов - ред.)", - рассказал изданию один из чиновников. Как отметил газете один из неназванных чиновников, американские военные также предоставили командирам возможность "нанести удар по хуситам". Ранее портал War Zone со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита на Ближний Восток объявит о начале операции с привлечением международных сил по борьбе с угрозами от правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на фоне недавних атак на корабли в Красном море. Ранее хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Пентагон отмечал, что эсминец США в Красном море сбил в субботу 14 БПЛА, запущенных с контролируемой хуситами территории.
https://ria.ru/20231106/ekspert-1907721214.html
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
йемен
красное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771403870_0:0:2875:2156_1920x0_80_0_0_2bdcc987b0a981a966124eab011a5187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, красное море, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, Йемен, Красное море, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Ансар Алла
СМИ: Пентагон направил ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов

Politico: Пентагон направил ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Erik MelАвианосец ВМС США
Авианосец ВМС США - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Erik Mel
Авианосец ВМС США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пентагон недавно направил авианосную ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив на фоне последних атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на корабли в Красном море, сообщило в субботу издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщал, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на участившиеся атаки по судам в Красном море.
Шиитское движение Ансар Алла (хуситы) нанесли ракетный удар по Израилю
Эксперт оценил опасность хуситов для Израиля
6 ноября, 15:27
"Пентагон в последние дни перебросил авианосную ударную группу во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower из Персидского залива в Аденский залив у побережья Йемена, чтобы поддержать потенциальный ответ США на нападения (хуситов - ред.)", - рассказал изданию один из чиновников.
Как отметил газете один из неназванных чиновников, американские военные также предоставили командирам возможность "нанести удар по хуситам".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится
5 декабря, 08:00
Ранее портал War Zone со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита на Ближний Восток объявит о начале операции с привлечением международных сил по борьбе с угрозами от правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на фоне недавних атак на корабли в Красном море.
Ранее хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Пентагон отмечал, что эсминец США в Красном море сбил в субботу 14 БПЛА, запущенных с контролируемой хуситами территории.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Байден пытался спасти Нетаньяху, но премьер хочет лишить Израиль будущего
14 декабря, 08:00
 
В миреЙеменКрасное мореСШАЛлойд ОстинМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала