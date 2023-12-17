https://ria.ru/20231217/pentagon-1916336769.html

СМИ: Пентагон направил ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов

СМИ: Пентагон направил ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов - РИА Новости, 17.12.2023

СМИ: Пентагон направил ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов

Пентагон недавно направил авианосную ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив на фоне последних атак правящего на севере Йемена РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:35

2023-12-17T17:35

2023-12-17T17:35

в мире

йемен

красное море

сша

ллойд остин

министерство обороны сша

ансар алла

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пентагон недавно направил авианосную ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив на фоне последних атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на корабли в Красном море, сообщило в субботу издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщал, что Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на участившиеся атаки по судам в Красном море. "Пентагон в последние дни перебросил авианосную ударную группу во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower из Персидского залива в Аденский залив у побережья Йемена, чтобы поддержать потенциальный ответ США на нападения (хуситов - ред.)", - рассказал изданию один из чиновников. Как отметил газете один из неназванных чиновников, американские военные также предоставили командирам возможность "нанести удар по хуситам". Ранее портал War Zone со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита на Ближний Восток объявит о начале операции с привлечением международных сил по борьбе с угрозами от правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на фоне недавних атак на корабли в Красном море. Ранее хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Пентагон отмечал, что эсминец США в Красном море сбил в субботу 14 БПЛА, запущенных с контролируемой хуситами территории.

https://ria.ru/20231106/ekspert-1907721214.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

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в мире, йемен, красное море, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, ансар алла