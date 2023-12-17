https://ria.ru/20231217/pelmeni-1916340349.html

Жители Удмуртии отправят участникам СВО к Новому году три тонны пельменей

Жители Удмуртии отправят участникам СВО к Новому году три тонны пельменей - РИА Новости, 17.12.2023

Жители Удмуртии отправят участникам СВО к Новому году три тонны пельменей

Порядка трёх тонн пельменей отправят из Удмуртии к Новому году бойцам, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:57

2023-12-17T17:57

2023-12-17T17:57

надежные люди

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734429958_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_6582052a6e68b5a55f3ff9a092ca5b73.jpg

УФА, 17 дек – РИА Новости. Порядка трёх тонн пельменей отправят из Удмуртии к Новому году бойцам, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе главы республики. "Три тонны пельменей отправятся к бойцам в зону СВО в преддверии Нового года. На встрече с семьями участников СВО в Шаркане в октябре глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с инициативой отправить землякам, выполняющим задачи в зоне спецоперации, домашние пельмени к празднику. Встретить праздник с удмуртскими пельменями на столе было пожеланием самих бойцов. Об этом они говорили заместителю председателя правительства региона Ильясу Ханнанову во время одной из его командировок в зону спецоперации", - говорится в сообщении. Предприниматели республики поддержали идею и активно включились в работу, добавили в пресс-службе. "В прошлом году мы уже отправляли пельмешки нашим ребятам. И самое главное – мы получили от них ответ. Они поблагодарили нас за создание на передовой атмосферы теплого, домашнего Нового года. И вновь мы в числе первых откликнулись на инициативу главы республики Александра Владимировича Бречалова отправить военнослужащим такой вкусный подарок. Для нас это большая гордость и честь. Тесто делаем тоненькое, мяса – много, более 60%, это будут сочные, вкусные пельмени. На отправку мы готовим более 30 тысяч пельменей. На коробках обязательно напишем теплые пожелания и приветы от нас и наших лепщиц", - приводятся слова руководителя компании "Демьян" Светлана Коровиной. В пресс-службе отметили, что компания второй год оказывает поддержку участникам СВО. "Леплю и по-матерински приговариваю: "Сыночек, возвращайся с победой, мы тебя все ждем". Переживаю за него. Надеюсь, пельмени дойдут и до сына, и он тоже почувствует домашний уют", - цитирует пресс-служба Татьяну, сын которой отправился в СВО добровольцем. Свои пельмени ручной работы и машинной лепки военнослужащим отправят еще несколько предприятий региона, в их числе компании "Бурановские традиции", "Комос Групп", "Увинский мясокомбинат", "Инновация" "Палэп", КФХ Хакимян, ИП Березин А.А., ИП Дорошенко Е.В., Удмуртпотребсоюз. В общей сложности в отправку войдет порядка 3 тонн полуфабрикатов. Их доставят к Новому году на передовую и распределят по подразделениям, где служат земляки, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20231207/pomosch-1914294902.html

https://ria.ru/20231205/podarki-1913894227.html

https://ria.ru/20231128/posylki-1912293434.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)