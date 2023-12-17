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Медведев призвал ЕР не уступать позиции другим политическим силам
Медведев призвал ЕР не уступать позиции другим политическим силам - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев призвал ЕР не уступать позиции другим политическим силам
Политической борьбы никто не отменял, даже при консолидации общества найдутся желающие записать себе в заслуги достижения партии власти, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:00
2023-12-17T17:00
2023-12-17T21:40
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Политической борьбы никто не отменял, даже при консолидации общества найдутся желающие записать себе в заслуги достижения партии власти, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Здесь ни в коем случае мы не должны скромно уступать свои позиции прочим политическим силам. Законов политической борьбы никто не отменял. Даже в условиях очень серьезной консолидации общества всегда найдутся те, кто готовы присвоить наши достижения, при этом не сделав ровным счетом ничего", - сказал Медведев на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал ЕР не уступать позиции другим политическим силам
Медведев: всегда найдутся желающие присвоить заслуги партии власти
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Политической борьбы никто не отменял, даже при консолидации общества найдутся желающие записать себе в заслуги достижения партии власти, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Здесь ни в коем случае мы не должны скромно уступать свои позиции прочим политическим силам. Законов политической борьбы никто не отменял. Даже в условиях очень серьезной консолидации общества всегда найдутся те, кто готовы присвоить наши достижения, при этом не сделав ровным счетом ничего", - сказал Медведев на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".
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