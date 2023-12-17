https://ria.ru/20231217/partiya-1916332307.html

Медведев призвал ЕР не уступать позиции другим политическим силам

Медведев призвал ЕР не уступать позиции другим политическим силам - РИА Новости, 17.12.2023

Медведев призвал ЕР не уступать позиции другим политическим силам

Политической борьбы никто не отменял, даже при консолидации общества найдутся желающие записать себе в заслуги достижения партии власти, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:00

2023-12-17T17:00

2023-12-17T21:40

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Политической борьбы никто не отменял, даже при консолидации общества найдутся желающие записать себе в заслуги достижения партии власти, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Здесь ни в коем случае мы не должны скромно уступать свои позиции прочим политическим силам. Законов политической борьбы никто не отменял. Даже в условиях очень серьезной консолидации общества всегда найдутся те, кто готовы присвоить наши достижения, при этом не сделав ровным счетом ничего", - сказал Медведев на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20231217/er-1916325042.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия