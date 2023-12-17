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Путин призвал "Единую Россию" сотрудничать с другими партиями - РИА Новости, 17.12.2023
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16:26 17.12.2023 (обновлено: 16:33 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/partii-1916325555.html
Путин призвал "Единую Россию" сотрудничать с другими партиями
Путин призвал "Единую Россию" сотрудничать с другими партиями - РИА Новости, 17.12.2023
Путин призвал "Единую Россию" сотрудничать с другими партиями
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXI Съезда Единой России попросил партию и дальше по-партнерски сотрудничать с другими парламентскими... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:26
2023-12-17T16:33
единая россия
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXI Съезда Единой России попросил партию и дальше по-партнерски сотрудничать с другими парламентскими партиями."Прошу и в дальнейшем активно, по-партнерски взаимодействовать с другими политическими партиями, общественными объединениями в решении важных для нас задач", — сказал Путин."Уверен, что "Единая Россия" и впредь будет предлагать обществу именно такую объединительную, созидательную повестку, откликаться, реагировать на самые востребованные вопросы жизни страны", — добавил президент.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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единая россия, политика, россия, владимир путин
Единая Россия, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал "Единую Россию" сотрудничать с другими партиями

Путин призвал ЕР по-партнерски сотрудничать с другими парламентскими партиями

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип "Единой России"
Логотип Единой России - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXI Съезда Единой России попросил партию и дальше по-партнерски сотрудничать с другими парламентскими партиями.
"Прошу и в дальнейшем активно, по-партнерски взаимодействовать с другими политическими партиями, общественными объединениями в решении важных для нас задач", — сказал Путин.
"Уверен, что "Единая Россия" и впредь будет предлагать обществу именно такую объединительную, созидательную повестку, откликаться, реагировать на самые востребованные вопросы жизни страны", — добавил президент.
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