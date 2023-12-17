https://ria.ru/20231217/partii-1916325555.html

Путин призвал "Единую Россию" сотрудничать с другими партиями

Путин призвал "Единую Россию" сотрудничать с другими партиями - РИА Новости, 17.12.2023

Путин призвал "Единую Россию" сотрудничать с другими партиями

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXI Съезда Единой России попросил партию и дальше по-партнерски сотрудничать с другими парламентскими... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:26

2023-12-17T16:26

2023-12-17T16:33

единая россия

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835565736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27611aac4d4f0275ae96bac420f2a674.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXI Съезда Единой России попросил партию и дальше по-партнерски сотрудничать с другими парламентскими партиями."Прошу и в дальнейшем активно, по-партнерски взаимодействовать с другими политическими партиями, общественными объединениями в решении важных для нас задач", — сказал Путин."Уверен, что "Единая Россия" и впредь будет предлагать обществу именно такую объединительную, созидательную повестку, откликаться, реагировать на самые востребованные вопросы жизни страны", — добавил президент.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, политика, россия, владимир путин