Стреляйте сами. Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие
Комбриг ВСУ Яцычин заявил, что САУ CAESAR не подходят для конфликта на Украине
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, заявил командир бригады ВСУ Ян Яцычин в интервью репортеру Monde Эммануэлю Гриншпану.
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"Ваше самоходное орудие CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью. Но я использую его очень редко, потому что оно слишком хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны", — сказал украинский офицер.
Яцычин также пожаловался на слишком большие размеры CAESAR. По его словам, если вывести французскую гаубицу на открытое пространство для стрельбы, то "через три-четыре минуты она станет мишенью для встречного батарейного огня".
Он также пошутил над чрезмерной восприимчивостью орудия к грязи.
"Эта дама (САУ CAESAR. — Прим. ред.) слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее", — рассказал комбриг ВСУ.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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