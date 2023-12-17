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Стреляйте сами. Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие

Стреляйте сами. Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие - РИА Новости, 17.12.2023

Стреляйте сами. Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие

Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, заявил командир бригады ВСУ Ян Яцычин в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T05:46

2023-12-17T05:46

2023-12-17T05:46

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, заявил командир бригады ВСУ Ян Яцычин в интервью репортеру Monde Эммануэлю Гриншпану."Ваше самоходное орудие CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью. Но я использую его очень редко, потому что оно слишком хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны", — сказал украинский офицер.Яцычин также пожаловался на слишком большие размеры CAESAR. По его словам, если вывести французскую гаубицу на открытое пространство для стрельбы, то "через три-четыре минуты она станет мишенью для встречного батарейного огня".Он также пошутил над чрезмерной восприимчивостью орудия к грязи."Эта дама (САУ CAESAR. — Прим. ред.) слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее", — рассказал комбриг ВСУ.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231217/podlost-1916262519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, франция