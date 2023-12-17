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Стреляйте сами. Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:46 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/oruzhie-1916263094.html
Стреляйте сами. Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие
Стреляйте сами. Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие - РИА Новости, 17.12.2023
Стреляйте сами. Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие
Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, заявил командир бригады ВСУ Ян Яцычин в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T05:46
2023-12-17T05:46
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
франция
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, заявил командир бригады ВСУ Ян Яцычин в интервью репортеру Monde Эммануэлю Гриншпану.&quot;Ваше самоходное орудие CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью. Но я использую его очень редко, потому что оно слишком хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны&quot;, — сказал украинский офицер.Яцычин также пожаловался на слишком большие размеры CAESAR. По его словам, если вывести французскую гаубицу на открытое пространство для стрельбы, то "через три-четыре минуты она станет мишенью для встречного батарейного огня".Он также пошутил над чрезмерной восприимчивостью орудия к грязи."Эта дама (САУ CAESAR. — Прим. ред.) слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее", — рассказал комбриг ВСУ.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231217/podlost-1916262519.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция
Стреляйте сами. Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие

Комбриг ВСУ Яцычин заявил, что САУ CAESAR не подходят для конфликта на Украине

© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта, заявил командир бригады ВСУ Ян Яцычин в интервью репортеру Monde Эммануэлю Гриншпану.
«

"Ваше самоходное орудие CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью. Но я использую его очень редко, потому что оно слишком хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны", — сказал украинский офицер.

Яцычин также пожаловался на слишком большие размеры CAESAR. По его словам, если вывести французскую гаубицу на открытое пространство для стрельбы, то "через три-четыре минуты она станет мишенью для встречного батарейного огня".
Он также пошутил над чрезмерной восприимчивостью орудия к грязи.
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"Эта дама (САУ CAESAR. — Прим. ред.) слишком любит чистоту. Ее операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее", — рассказал комбриг ВСУ.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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