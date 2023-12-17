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Актер из сериала "Слово пацана" отреагировал на сообщения о своей смерти
Актер из сериала "Слово пацана" отреагировал на сообщения о своей смерти - РИА Новости, 17.12.2023
Актер из сериала "Слово пацана" отреагировал на сообщения о своей смерти
Появившиеся в Сети сообщения о якобы смерти Рузиля Минекаева из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" не соответствуют действительности, об этом сообщил сам РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T03:22
2023-12-17T03:22
2023-12-17T03:22
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появившиеся в Сети сообщения о якобы смерти Рузиля Минекаева из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" не соответствуют действительности, об этом сообщил сам актер в своем Telegram-канале."Если что, я не умер. Я в Москве, чай пью", — сказал он.Актер также опубликовал скриншот сообщения о его "смерти" в больнице и написал, что это фейк.Рузиль Минекаев исполнил в сериале роль Марата — одного из главных героев.Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме повествует о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов.Главные роли в сериале исполнили Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Сергей Бурунов, Анна Пересильд, Иван Янковский, Юлия Александрова и другие.
https://ria.ru/20231214/garmash-1915877854.html
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РИА Новости
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москва, общество, россия
Культура, Москва, Общество, Россия
Актер из сериала "Слово пацана" отреагировал на сообщения о своей смерти
Актер Рузиль Минекаев из "Слова пацана" опроверг сообщения о своей смерти