https://ria.ru/20231217/obstrely-1916252768.html
ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.12.2023
ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T00:42
2023-12-17T00:42
2023-12-17T00:42
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 30 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 109 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк, Макеевка. Согласно информации представительства, поступили сведения о ранении гражданского лица – женщины, в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 12 обстрелов.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916232816.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР