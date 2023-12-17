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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:05 17.12.2023 (обновлено: 00:11 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/obstrely-1916251879.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 17.12.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T00:05
2023-12-17T00:11
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.25 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, — говорится в публикации.Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916231668.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.25 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествияРоссия
 
 
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