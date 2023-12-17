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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.12.2023
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22:21 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/obstrel-1916368362.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T22:21
2023-12-17T22:21
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 17 декабря по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Кировский район): - в поселке шахты Абакумова ранен мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кировский район находится на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Представительство ДНР: при обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 17 декабря по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Кировский район): - в поселке шахты Абакумова ранен мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кировский район находится на юго-западе Донецка.
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