https://ria.ru/20231217/obstrel-1916345234.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 17.55 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:35
2023-12-17T18:35
2023-12-17T18:35
специальная военная операция на украине
сцкк
донецкая народная республика
донецк
петровский район
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.55 - населенный пункт Желанное Второе - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный) ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
донецкая народная республика
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сцкк, донецкая народная республика, донецк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку