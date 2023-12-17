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Гладков рассказал подробности об обстреле ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 17.12.2023 (обновлено: 18:30 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/obstrel-1916343778.html
Гладков рассказал подробности об обстреле ВСУ села в Белгородской области
Гладков рассказал подробности об обстреле ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости, 17.12.2023
Гладков рассказал подробности об обстреле ВСУ села в Белгородской области
Мирные жители не пострадали в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:23
2023-12-17T18:30
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мирные жители не пострадали в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщил, что белгородское село Теребрено находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником."Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что поврежден один частный жилой дом, беседка и линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал подробности об обстреле ВСУ села в Белгородской области

Гладков: жители не пострадали при обстреле Теребрено в Белгородской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мирные жители не пострадали в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что белгородское село Теребрено находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником.
"Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что поврежден один частный жилой дом, беседка и линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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