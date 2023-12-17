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Гладков рассказал подробности об обстреле ВСУ села в Белгородской области

Гладков рассказал подробности об обстреле ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости, 17.12.2023

Гладков рассказал подробности об обстреле ВСУ села в Белгородской области

Мирные жители не пострадали в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T18:23

2023-12-17T18:23

2023-12-17T18:30

специальная военная операция на украине

происшествия

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вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мирные жители не пострадали в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщил, что белгородское село Теребрено находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, идет стрелковый бой с противником."Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что поврежден один частный жилой дом, беседка и линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков