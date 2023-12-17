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ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 17.12.2023 (обновлено: 14:37 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/obstrel-1916301367.html
ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области
ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области - РИА Новости, 17.12.2023
ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области
Белгородское село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, идет стрелковый бой, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T13:53
2023-12-17T14:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Белгородское село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, идет стрелковый бой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - написал Гладков.Он отметил, что повреждения получили линии электропередач в нескольких селах. К ликвидации последствий приступят после согласования с Минобороны.
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области

Гладков: белгородское село Теребрено попало под обстрел ВСУ, идет стрелковый бой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Белгородское село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, идет стрелковый бой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - написал Гладков.
Он отметил, что повреждения получили линии электропередач в нескольких селах. К ликвидации последствий приступят после согласования с Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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