https://ria.ru/20231217/obstrel-1916301367.html

ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области

ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области - РИА Новости, 17.12.2023

ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области

Белгородское село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, идет стрелковый бой, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T13:53

2023-12-17T13:53

2023-12-17T14:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Белгородское село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом ВСУ, по предварительной информации, идет стрелковый бой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - написал Гладков.Он отметил, что повреждения получили линии электропередач в нескольких селах. К ликвидации последствий приступят после согласования с Минобороны.

https://ria.ru/20231214/reb-1915699421.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия