https://ria.ru/20231217/obstrel-1916283344.html

ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 17.12.2023

ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла удары по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, 55 прилетов было днем, 28 - ночью, сообщил журналистам РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:52

2023-12-17T10:52

2023-12-17T10:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

каховка

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ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла удары по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, 55 прилетов было днем, 28 - ночью, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 28 попаданий было зафиксировано ночью. Под огнем войск киевского режима оказались 11 населенных пунктов левобережья Днепра", - сообщил источник. По его словам, под огонь артиллерии попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются, добавил он.

https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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