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ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/obstrel-1916283344.html
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 17.12.2023
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла удары по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, 55 прилетов было днем, 28 - ночью, сообщил журналистам РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:52
2023-12-17T10:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла удары по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, 55 прилетов было днем, 28 - ночью, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 28 попаданий было зафиксировано ночью. Под огнем войск киевского режима оказались 11 населенных пунктов левобережья Днепра", - сообщил источник. По его словам, под огонь артиллерии попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются, добавил он.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия, каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия, Каховка
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов левобережья Херсонской области

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла удары по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, 55 прилетов было днем, 28 - ночью, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 28 попаданий было зафиксировано ночью. Под огнем войск киевского режима оказались 11 населенных пунктов левобережья Днепра", - сообщил источник.
По его словам, под огонь артиллерии попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань.
Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются, добавил он.
Автомобиль скорой помощи, попавший под обстрел со стороны ВСУ на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
ВСУ обстреляли машину скорой в Херсонской области
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествияКаховка
 
 
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