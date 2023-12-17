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ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 17.12.2023
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла удары по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, 55 прилетов было днем, 28 - ночью, сообщил журналистам РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:52
2023-12-17T10:52
2023-12-17T10:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла удары по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, 55 прилетов было днем, 28 - ночью, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 28 попаданий было зафиксировано ночью. Под огнем войск киевского режима оказались 11 населенных пунктов левобережья Днепра", - сообщил источник. По его словам, под огонь артиллерии попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются, добавил он.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html
херсонская область
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ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов левобережья Херсонской области