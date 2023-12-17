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ВСУ готовят три линии укреплений для перехода к обороне, заявили в Раде - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 17.12.2023 (обновлено: 20:36 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/oborona-1916353467.html
ВСУ готовят три линии укреплений для перехода к обороне, заявили в Раде
ВСУ готовят три линии укреплений для перехода к обороне, заявили в Раде - РИА Новости, 17.12.2023
ВСУ готовят три линии укреплений для перехода к обороне, заявили в Раде
Украина из-за нехватки боеприпасов готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:44
2023-12-17T20:36
специальная военная операция на украине
украина
верховная рада украины
россия
в мире
вооруженные силы украины
валерий залужный
сша
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украина из-за нехватки боеприпасов готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире всеукраинского телемарафона."Если не будет оружия, мы уже готовимся, готовим фортификационные укрепления — три линии, понимая, что нам придется, особенно зимой, переходить к оборонной войне, а не идти в наступление. И мы понимаем, что, даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются снаряды", — сказала она.По словам парламентария, США и Европа, даже объединив усилия, не могут изготовить то количество боеприпасов, которое есть у России. Так, американцы производят около 300 тысяч снарядов в год, а Украина использует миллионы, пояснила Устинова.Сейчас все больше внимания удаляется созданию FPV-дронов и других видов вооружений, добавила депутат.В пятницу телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать использование боеприпасов, пока российская армия атакует их позиции с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.Как рассказали изданию некоторые чиновники, без дополнительной помощи от США постсоветская республика сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, потом ракеты ПВО, а затем артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, такие как Javelin и Stinger.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в статье для журнала Economist, что ВСУ зашли в тупик, "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916344656.html
https://ria.ru/20231217/oruzhie-1916263094.html
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html
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украина, верховная рада украины, россия, в мире, вооруженные силы украины, валерий залужный, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, США
ВСУ готовят три линии укреплений для перехода к обороне, заявили в Раде

Депутат Рады Устинова: ВСУ готовятся перейти в оборону из-за нехватки снарядов

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украина из-за нехватки боеприпасов готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире всеукраинского телемарафона.
"Если не будет оружия, мы уже готовимся, готовим фортификационные укрепления — три линии, понимая, что нам придется, особенно зимой, переходить к оборонной войне, а не идти в наступление. И мы понимаем, что, даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются снаряды", — сказала она.
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По словам парламентария, США и Европа, даже объединив усилия, не могут изготовить то количество боеприпасов, которое есть у России. Так, американцы производят около 300 тысяч снарядов в год, а Украина использует миллионы, пояснила Устинова.
Сейчас все больше внимания удаляется созданию FPV-дронов и других видов вооружений, добавила депутат.
В пятницу телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать использование боеприпасов, пока российская армия атакует их позиции с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
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Как рассказали изданию некоторые чиновники, без дополнительной помощи от США постсоветская республика сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, потом ракеты ПВО, а затем артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, такие как Javelin и Stinger.
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в статье для журнала Economist, что ВСУ зашли в тупик, "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВерховная Рада УкраиныРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйСША
 
 
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