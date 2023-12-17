https://ria.ru/20231217/oborona-1916353467.html

ВСУ готовят три линии укреплений для перехода к обороне, заявили в Раде

ВСУ готовят три линии укреплений для перехода к обороне, заявили в Раде - РИА Новости, 17.12.2023

ВСУ готовят три линии укреплений для перехода к обороне, заявили в Раде

Украина из-за нехватки боеприпасов готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T19:44

2023-12-17T19:44

2023-12-17T20:36

специальная военная операция на украине

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валерий залужный

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украина из-за нехватки боеприпасов готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире всеукраинского телемарафона."Если не будет оружия, мы уже готовимся, готовим фортификационные укрепления — три линии, понимая, что нам придется, особенно зимой, переходить к оборонной войне, а не идти в наступление. И мы понимаем, что, даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются снаряды", — сказала она.По словам парламентария, США и Европа, даже объединив усилия, не могут изготовить то количество боеприпасов, которое есть у России. Так, американцы производят около 300 тысяч снарядов в год, а Украина использует миллионы, пояснила Устинова.Сейчас все больше внимания удаляется созданию FPV-дронов и других видов вооружений, добавила депутат.В пятницу телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать использование боеприпасов, пока российская армия атакует их позиции с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.Как рассказали изданию некоторые чиновники, без дополнительной помощи от США постсоветская республика сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, потом ракеты ПВО, а затем артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, такие как Javelin и Stinger.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в статье для журнала Economist, что ВСУ зашли в тупик, "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916344656.html

https://ria.ru/20231217/oruzhie-1916263094.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html

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украина, верховная рада украины, россия, в мире, вооруженные силы украины, валерий залужный, сша