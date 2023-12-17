Горслужбы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Горслужбы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКоммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. В 15.00 приступим к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем специалистов – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега.
"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.