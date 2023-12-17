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Горслужбы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды - РИА Новости, 17.12.2023
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15:17 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916314035.html
Горслужбы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Горслужбы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды - РИА Новости, 17.12.2023
Горслужбы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:17
2023-12-17T15:17
москва
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. В 15.00 приступим к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении. Отмечается, что под особым контролем специалистов – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега. "Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении. Уточняется, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20231216/sneg-1916197875.html
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москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве, городское хозяйство москвы
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве, Городское хозяйство Москвы
Горслужбы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды

Горслужбы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКоммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. В 15.00 приступим к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что под особым контролем специалистов – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега.
"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
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