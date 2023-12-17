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Ростовский губернатор рассказал о ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 17.12.2023
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10:36 17.12.2023 (обновлено: 11:00 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916281176.html
Ростовский губернатор рассказал о ликвидации последствий непогоды
Ростовский губернатор рассказал о ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 17.12.2023
Ростовский губернатор рассказал о ликвидации последствий непогоды
Тринадцать населенных пунктов Ростовской области, в которых проживают 6 тысяч человек, остаются частично обесточенными из-за непогоды, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:36
2023-12-17T11:00
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Тринадцать населенных пунктов Ростовской области, в которых проживают 6 тысяч человек, остаются частично обесточенными из-за непогоды, сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале. С начала недели в ряде городов и районов Ростовской области временами идет ледяной дождь, покрывая дороги и тротуары толстой ледяной коркой. Также в регионе дует сильный ветер. К вечеру вторника без света в области оставались 189 тысяч человек. В четверг основные восстановительные работы были завершены, однако с пятницы начались новые отключения. "Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия непогоды. По состоянию на 9 утра (совпадает с мск - ред.) в Ростовской области остаются отключенными 28 линий электропередачи в 13 населенных пунктах, где проживают около 6 тысяч человек", - написал губернатор. Уточняется, что в ликвидации аварий задействована 151 бригада в составе 550 человек и 223 единиц спецтехники. Энергетики будут работать до полной стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20231216/pogoda-1916217605.html
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происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
Ростовский губернатор рассказал о ликвидации последствий непогоды

Голубев: 13 населенных пунктов Ростовской области обесточены из-за непогоды

© Главное управление МЧС России по Ростовской областиПожарные подвозят воду в котельную Гуково, чтобы люди не остались без отопления пока идут ремонтно-восстановительные работы в Ростовской области. 16 декабря 2023
Пожарные подвозят воду в котельную Гуково, чтобы люди не остались без отопления пока идут ремонтно-восстановительные работы в Ростовской области. 16 декабря 2023
© Главное управление МЧС России по Ростовской области
Пожарные подвозят воду в котельную Гуково, чтобы люди не остались без отопления пока идут ремонтно-восстановительные работы в Ростовской области. 16 декабря 2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Тринадцать населенных пунктов Ростовской области, в которых проживают 6 тысяч человек, остаются частично обесточенными из-за непогоды, сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.
С начала недели в ряде городов и районов Ростовской области временами идет ледяной дождь, покрывая дороги и тротуары толстой ледяной коркой. Также в регионе дует сильный ветер. К вечеру вторника без света в области оставались 189 тысяч человек. В четверг основные восстановительные работы были завершены, однако с пятницы начались новые отключения.
"Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия непогоды. По состоянию на 9 утра (совпадает с мск - ред.) в Ростовской области остаются отключенными 28 линий электропередачи в 13 населенных пунктах, где проживают около 6 тысяч человек", - написал губернатор.
Уточняется, что в ликвидации аварий задействована 151 бригада в составе 550 человек и 223 единиц спецтехники. Энергетики будут работать до полной стабилизации ситуации.
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ПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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