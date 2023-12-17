https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916281176.html

Ростовский губернатор рассказал о ликвидации последствий непогоды

Ростовский губернатор рассказал о ликвидации последствий непогоды - РИА Новости, 17.12.2023

Ростовский губернатор рассказал о ликвидации последствий непогоды

Тринадцать населенных пунктов Ростовской области, в которых проживают 6 тысяч человек, остаются частично обесточенными из-за непогоды, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:36

2023-12-17T10:36

2023-12-17T11:00

происшествия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Тринадцать населенных пунктов Ростовской области, в которых проживают 6 тысяч человек, остаются частично обесточенными из-за непогоды, сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале. С начала недели в ряде городов и районов Ростовской области временами идет ледяной дождь, покрывая дороги и тротуары толстой ледяной коркой. Также в регионе дует сильный ветер. К вечеру вторника без света в области оставались 189 тысяч человек. В четверг основные восстановительные работы были завершены, однако с пятницы начались новые отключения. "Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия непогоды. По состоянию на 9 утра (совпадает с мск - ред.) в Ростовской области остаются отключенными 28 линий электропередачи в 13 населенных пунктах, где проживают около 6 тысяч человек", - написал губернатор. Уточняется, что в ликвидации аварий задействована 151 бригада в составе 550 человек и 223 единиц спецтехники. Энергетики будут работать до полной стабилизации ситуации.

https://ria.ru/20231216/pogoda-1916217605.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев