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Путин назвал НАТО задним двором США - РИА Новости, 17.12.2023
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11:17 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/nato-1916285885.html
Путин назвал НАТО задним двором США
Путин назвал НАТО задним двором США - РИА Новости, 17.12.2023
Путин назвал НАТО задним двором США
Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что НАТО является задним двором США, они являются хозяином организации. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:17
2023-12-17T11:17
россия
сша
владимир путин
павел зарубин
нато
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что НАТО является задним двором США, они являются хозяином организации. "США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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россия, сша, владимир путин, павел зарубин, нато, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, НАТО, В мире
Путин назвал НАТО задним двором США

Путин: США являются хозяином НАТО, вся организация это их задний двор

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что НАТО является задним двором США, они являются хозяином организации.
"США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.
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РоссияСШАВладимир ПутинПавел ЗарубинНАТОВ мире
 
 
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