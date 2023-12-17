https://ria.ru/20231217/nato-1916285885.html

Путин назвал НАТО задним двором США

Путин назвал НАТО задним двором США - РИА Новости, 17.12.2023

Путин назвал НАТО задним двором США

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что НАТО является задним двором США, они являются хозяином организации. РИА Новости, 17.12.2023

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что НАТО является задним двором США, они являются хозяином организации. "США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, владимир путин, павел зарубин, нато, в мире