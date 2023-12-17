https://ria.ru/20231217/nato-1916285885.html
Путин назвал НАТО задним двором США
Путин назвал НАТО задним двором США - РИА Новости, 17.12.2023
Путин назвал НАТО задним двором США
Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что НАТО является задним двором США, они являются хозяином организации. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:17
2023-12-17T11:17
2023-12-17T11:17
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что НАТО является задним двором США, они являются хозяином организации. "США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, владимир путин, павел зарубин, нато, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, НАТО, В мире
Путин назвал НАТО задним двором США
Путин: США являются хозяином НАТО, вся организация это их задний двор