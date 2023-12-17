https://ria.ru/20231217/nagrazhdenie-1916299236.html

Ивановских разведчиков наградили на позициях на Артемовском направлении

Ивановских разведчиков наградили на позициях на Артемовском направлении - РИА Новости, 17.12.2023

Ивановских разведчиков наградили на позициях на Артемовском направлении

Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях на Артемовском... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T13:41

2023-12-17T13:41

2023-12-17T13:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

артемовск (донецкая область)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые государственные награды. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты III и IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова, "За воинскую доблесть". Государственные награды были переданы командованием части и вручены на передовых позициях личному составу непосредственными командирами", - говорится в сообщении. Уточняется, что офицеры командования поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. "Данную награду получил за выполнение боевых задач в населенном пункте Берховка. В момент, когда мы заходили, наш батальон получил боевую задачу закрепиться на одной из высот и вести наблюдение группой наземного контроля за указанными ранее командирами территориями. Вышли на точку, закрепились. В этот момент шел накат. Наша группа осталась в населенном пункте Берховка и приняла участие в отражении данного нападения", - рассказал заместитель командира разведывательной группы с позывным "Ворон", его цитирует военное ведомство. "Ворон" был награжден Георгиевским крестом III степени. В том бою он, рискуя своей жизнью, под постоянным огневым воздействием противника корректировал огонь артиллерии и в стрелковом бою уничтожил несколько вражеских солдат. Также в военном ведомстве отметили, что сразу после награждения военнослужащие разведывательных подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.

https://ria.ru/20231103/svo-1907218153.html

россия

артемовск (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины