https://ria.ru/20231217/nagrazhdenie-1916299236.html
Ивановских разведчиков наградили на позициях на Артемовском направлении
Ивановских разведчиков наградили на позициях на Артемовском направлении - РИА Новости, 17.12.2023
Ивановских разведчиков наградили на позициях на Артемовском направлении
Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях на Артемовском... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T13:41
2023-12-17T13:41
2023-12-17T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые государственные награды. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты III и IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова, "За воинскую доблесть". Государственные награды были переданы командованием части и вручены на передовых позициях личному составу непосредственными командирами", - говорится в сообщении. Уточняется, что офицеры командования поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. "Данную награду получил за выполнение боевых задач в населенном пункте Берховка. В момент, когда мы заходили, наш батальон получил боевую задачу закрепиться на одной из высот и вести наблюдение группой наземного контроля за указанными ранее командирами территориями. Вышли на точку, закрепились. В этот момент шел накат. Наша группа осталась в населенном пункте Берховка и приняла участие в отражении данного нападения", - рассказал заместитель командира разведывательной группы с позывным "Ворон", его цитирует военное ведомство. "Ворон" был награжден Георгиевским крестом III степени. В том бою он, рискуя своей жизнью, под постоянным огневым воздействием противника корректировал огонь артиллерии и в стрелковом бою уничтожил несколько вражеских солдат. Также в военном ведомстве отметили, что сразу после награждения военнослужащие разведывательных подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины
Ивановских разведчиков наградили на позициях на Артемовском направлении
Разведчикам Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили награды на позициях
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ
.
"Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые государственные награды. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты III и IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова, "За воинскую доблесть". Государственные награды были переданы командованием части и вручены на передовых позициях личному составу непосредственными командирами", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что офицеры командования поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
"Данную награду получил за выполнение боевых задач в населенном пункте Берховка. В момент, когда мы заходили, наш батальон получил боевую задачу закрепиться на одной из высот и вести наблюдение группой наземного контроля за указанными ранее командирами территориями. Вышли на точку, закрепились. В этот момент шел накат. Наша группа осталась в населенном пункте Берховка и приняла участие в отражении данного нападения", - рассказал заместитель командира разведывательной группы с позывным "Ворон", его цитирует военное ведомство.
"Ворон" был награжден Георгиевским крестом III степени. В том бою он, рискуя своей жизнью, под постоянным огневым воздействием противника корректировал огонь артиллерии и в стрелковом бою уничтожил несколько вражеских солдат. Также в военном ведомстве отметили, что сразу после награждения военнослужащие разведывательных подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.
Награждение ивановских десантников государственными наградами
1 из 2
Награждение ивановских десантников государственными наградами
2 из 2
Награждение ивановских десантников государственными наградами
1 из 2
Награждение ивановских десантников государственными наградами
2 из 2