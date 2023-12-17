https://ria.ru/20231217/mvd-1916317753.html

В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей

В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 17.12.2023

В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей

Женщина и двое несовершеннолетних погибли в иномарке под Пермью при столкновении с легковым авто и грузовиком, проводится проверка, сообщает краевое МВД в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:45

2023-12-17T15:45

2023-12-17T16:48

происшествия

авто

пермь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Женщина и двое несовершеннолетних погибли в иномарке под Пермью при столкновении с легковым авто и грузовиком, проводится проверка, сообщает краевое МВД в Telegram. По данным ведомства, в воскресенье днем на трассе Пермь-Екатеринбург автомобиль KIA выехал на "встречку", где столкнулся с легковушкой Chevrolet и грузовиком Volvo. Причина маневра пока не установлена. За рулем южнокорейской иномарки была 34-летняя женщина, она и двое находившихся с ней в машине детей погибли. "Женщина и двое несовершеннолетних пассажиров KIA скончались от полученных травм. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231217/dtp-1916298482.html

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происшествия, авто, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)