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В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 17.12.2023
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15:45 17.12.2023 (обновлено: 16:48 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/mvd-1916317753.html
В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей
В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 17.12.2023
В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей
Женщина и двое несовершеннолетних погибли в иномарке под Пермью при столкновении с легковым авто и грузовиком, проводится проверка, сообщает краевое МВД в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:45
2023-12-17T16:48
происшествия
авто
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Женщина и двое несовершеннолетних погибли в иномарке под Пермью при столкновении с легковым авто и грузовиком, проводится проверка, сообщает краевое МВД в Telegram. По данным ведомства, в воскресенье днем на трассе Пермь-Екатеринбург автомобиль KIA выехал на "встречку", где столкнулся с легковушкой Chevrolet и грузовиком Volvo. Причина маневра пока не установлена. За рулем южнокорейской иномарки была 34-летняя женщина, она и двое находившихся с ней в машине детей погибли. "Женщина и двое несовершеннолетних пассажиров KIA скончались от полученных травм. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231217/dtp-1916298482.html
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происшествия, авто, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Пермь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей

Женщина и двое детей погибли под Пермью в ДТП с легковым авто и грузовиком

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Женщина и двое несовершеннолетних погибли в иномарке под Пермью при столкновении с легковым авто и грузовиком, проводится проверка, сообщает краевое МВД в Telegram.
По данным ведомства, в воскресенье днем на трассе Пермь-Екатеринбург автомобиль KIA выехал на "встречку", где столкнулся с легковушкой Chevrolet и грузовиком Volvo. Причина маневра пока не установлена. За рулем южнокорейской иномарки была 34-летняя женщина, она и двое находившихся с ней в машине детей погибли.
«
"Женщина и двое несовершеннолетних пассажиров KIA скончались от полученных травм. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоПермьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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