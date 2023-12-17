https://ria.ru/20231217/mvd-1916317753.html
В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей
В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 17.12.2023
В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей
Женщина и двое несовершеннолетних погибли в иномарке под Пермью при столкновении с легковым авто и грузовиком, проводится проверка, сообщает краевое МВД в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:45
2023-12-17T15:45
2023-12-17T16:48
происшествия
авто
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Женщина и двое несовершеннолетних погибли в иномарке под Пермью при столкновении с легковым авто и грузовиком, проводится проверка, сообщает краевое МВД в Telegram. По данным ведомства, в воскресенье днем на трассе Пермь-Екатеринбург автомобиль KIA выехал на "встречку", где столкнулся с легковушкой Chevrolet и грузовиком Volvo. Причина маневра пока не установлена. За рулем южнокорейской иномарки была 34-летняя женщина, она и двое находившихся с ней в машине детей погибли. "Женщина и двое несовершеннолетних пассажиров KIA скончались от полученных травм. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231217/dtp-1916298482.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Пермь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ДТП под Пермью погибли женщина и двое детей
Женщина и двое детей погибли под Пермью в ДТП с легковым авто и грузовиком