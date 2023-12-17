https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html

На жителя Приморья, ранившего полицейского, завели дело

На жителя Приморья, ранившего полицейского, завели дело - РИА Новости, 17.12.2023

На жителя Приморья, ранившего полицейского, завели дело

Следователи возбудили уголовное дело после того, как ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:01

2023-12-17T10:01

2023-12-17T10:01

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского, сообщает в своём Тelegram-канале управление МВД РФ по региону. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу жительница Находки заявила в полицию о том, что её муж в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на улице Ватутина, 9, взял из сейфа охотничье ружье и угрожает ей убийством. Когда полицейские прибыли на место вызова, ранее судимый пьяный мужчина устроил стрельбу и ранил одного сотрудника: 46-летнего лейтенанта полиции госпитализировали, правонарушителя задержали. "Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" в отношении 49-летнего гражданина, который устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил инспектора ППС", - говорится в сообщении. В полиции, как сообщалось ранее, уточняли, что состояние пострадавшего сотрудника стабильное. Информированный источник рассказал РИА Новости, что полицейский получил "серьёзное ранение". Собеседник агентства также добавлял, что у задержанного "ружьё официально было зарегистрировано, в установленном порядке, ружьё изъяли".

https://ria.ru/20231216/napadenie-1916237020.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), приморский край