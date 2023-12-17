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На жителя Приморья, ранившего полицейского, завели дело
На жителя Приморья, ранившего полицейского, завели дело - РИА Новости, 17.12.2023
На жителя Приморья, ранившего полицейского, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело после того, как ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:01
2023-12-17T10:01
2023-12-17T10:01
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского, сообщает в своём Тelegram-канале управление МВД РФ по региону. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу жительница Находки заявила в полицию о том, что её муж в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на улице Ватутина, 9, взял из сейфа охотничье ружье и угрожает ей убийством. Когда полицейские прибыли на место вызова, ранее судимый пьяный мужчина устроил стрельбу и ранил одного сотрудника: 46-летнего лейтенанта полиции госпитализировали, правонарушителя задержали. "Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" в отношении 49-летнего гражданина, который устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил инспектора ППС", - говорится в сообщении. В полиции, как сообщалось ранее, уточняли, что состояние пострадавшего сотрудника стабильное. Информированный источник рассказал РИА Новости, что полицейский получил "серьёзное ранение". Собеседник агентства также добавлял, что у задержанного "ружьё официально было зарегистрировано, в установленном порядке, ружьё изъяли".
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), приморский край
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Приморский край
На жителя Приморья, ранившего полицейского, завели дело
МВД: на начавшего стрельбу и ранившего полицейского жителя Приморья завели дело
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского, сообщает в своём Тelegram-канале
управление МВД РФ по региону.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу жительница Находки заявила в полицию о том, что её муж в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на улице Ватутина, 9, взял из сейфа охотничье ружье и угрожает ей убийством. Когда полицейские прибыли на место вызова, ранее судимый пьяный мужчина устроил стрельбу и ранил одного сотрудника: 46-летнего лейтенанта полиции госпитализировали, правонарушителя задержали.
«
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" в отношении 49-летнего гражданина, который устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил инспектора ППС", - говорится в сообщении.
В полиции, как сообщалось ранее, уточняли, что состояние пострадавшего сотрудника стабильное.
Информированный источник рассказал РИА Новости, что полицейский получил "серьёзное ранение". Собеседник агентства также добавлял, что у задержанного "ружьё официально было зарегистрировано, в установленном порядке, ружьё изъяли".
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