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Городские службы Москвы продолжают работы по уборке улиц - РИА Новости, 17.12.2023
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17:30 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/moskva-1916335755.html
Городские службы Москвы продолжают работы по уборке улиц
Городские службы Москвы продолжают работы по уборке улиц - РИА Новости, 17.12.2023
Городские службы Москвы продолжают работы по уборке улиц
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:30
2023-12-17T17:30
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 20.00 в столице ожидается переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

Городские службы Москвы продолжают работы по уборке улиц

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 20.00 в столице ожидается переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.
Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Горслужбы Москвы проводят регламентные работы из-за непогоды
Вчера, 15:17
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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