https://ria.ru/20231217/moskva-1916335755.html

Городские службы Москвы продолжают работы по уборке улиц

Городские службы Москвы продолжают работы по уборке улиц - РИА Новости, 17.12.2023

Городские службы Москвы продолжают работы по уборке улиц

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:30

2023-12-17T17:30

2023-12-17T17:30

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 20.00 в столице ожидается переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231217/nepogoda-1916314035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва