https://ria.ru/20231217/moldaviya-1916312838.html

Додона заподозрили в создании коалиции с властями

Додона заподозрили в создании коалиции с властями - РИА Новости, 17.12.2023

Додона заподозрили в создании коалиции с властями

Лидер молдавской оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, несмотря на резкие выпады в сторону президента Майи Санду и ее партии PAS, собственноручно помог... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:04

2023-12-17T15:04

2023-12-17T19:46

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, несмотря на резкие выпады в сторону президента Майи Санду и ее партии PAS, собственноручно помог своим политическим оппонентам избежать провала на местных выборах, пишет журналист Луи Ож в статье для Eureporter.Автор характеризует Додона как идеального оппозиционера, "полного праведного гнева и осуждения". В частности, он напоминает о беспрерывных нападках на действующую главу государства в таких вопросах, как европейская интеграция, борьба с коррупцией или дистанцирование от России."В недавнем сообщении в Telegram Додон назвал Санду "молдавским Горбачевым", указав на сходство между двумя политиками, которых "не любили внутри страны, <…> но им аплодировали за рубежом", — отмечается в статье.Однако, продолжает Ож, такой образ вступает в противоречие с решениями, которые Додон недавно принял.Так, вскоре после ноябрьских местных выборов, на которых правящая партия показала катастрофически низкий результат, проиграв оппозиционным силам в 11 крупнейших городах, социалисты на местах внезапно начали голосовать в тандеме с членами PAS. Это и позволило последним занять ключевые позиции в местных органах управления и администрациях."Если и есть кто-то, кого Санду могла бы благодарить за фактическую компенсацию ущерба, нанесенного унизительным выступлениям ее партии на последних выборах, то это ее заклятый враг Игорь Додон", — подчеркивает автор.На этом фоне в Молдавии заговорили о том, что лидер социалистов вступил в коалицию с главным соперником, хотя сам он и отвергал подобные заявления, заключил журналист.

https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913719787.html

https://ria.ru/20231217/moldaviya-1916089856.html

молдавия

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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, кишинев, россия