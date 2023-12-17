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В Молдавии назвали начало переговоров о приеме в ЕС пропагандистским шумом - РИА Новости, 17.12.2023
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12:43 17.12.2023 (обновлено: 15:06 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/moldaviya-1916294223.html
В Молдавии назвали начало переговоров о приеме в ЕС пропагандистским шумом
В Молдавии назвали начало переговоров о приеме в ЕС пропагандистским шумом - РИА Новости, 17.12.2023
В Молдавии назвали начало переговоров о приеме в ЕС пропагандистским шумом
Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз ничего не меняет, заявил политический аналитик, историк Борис Шаповалов в эфире телеканала Primul... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:43
2023-12-17T15:06
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КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз ничего не меняет, заявил политический аналитик, историк Борис Шаповалов в эфире телеканала Primul in Moldova. "Есть пропагандистский шум, а реально практически ничего не меняется. Надо понимать, что здесь больше политического, геополитического подтекста, потому что все это связано опять-таки с Украиной", — сказал он.По словам аналитика, Молдавия участвует во всех событиях "прицепом с Украиной" и не имеет собственных заслуг. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества, причем сами европейские политики неоднократно признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. На этой неделе лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, от реального расширения, включающего бывшие советские республики, Евросоюз еще очень далек, а переговоры будут возможными только при выполнении Киевом и Кишиневом всех условий.Сами по себе статус кандидата и начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывают Брюссель. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а переговоры о членстве ведет с 2005-го. Северная Македония — кандидат с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20231216/moldaviya-1916242674.html
https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915811863.html
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в мире, молдавия, украина, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Евросоюз
В Молдавии назвали начало переговоров о приеме в ЕС пропагандистским шумом

Аналитик назвал начало переговоров о приеме Молдавии в ЕС пропагандистским шумом

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги ЕС и Молдавии
Флаги ЕС и Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги ЕС и Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз ничего не меняет, заявил политический аналитик, историк Борис Шаповалов в эфире телеканала Primul in Moldova.
"Есть пропагандистский шум, а реально практически ничего не меняется. Надо понимать, что здесь больше политического, геополитического подтекста, потому что все это связано опять-таки с Украиной", — сказал он.
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По словам аналитика, Молдавия участвует во всех событиях "прицепом с Украиной" и не имеет собственных заслуг.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества, причем сами европейские политики неоднократно признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.
На этой неделе лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, от реального расширения, включающего бывшие советские республики, Евросоюз еще очень далек, а переговоры будут возможными только при выполнении Киевом и Кишиневом всех условий.
Сами по себе статус кандидата и начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывают Брюссель. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а переговоры о членстве ведет с 2005-го. Северная Македония — кандидат с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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