В Молдавии назвали начало переговоров о приеме в ЕС пропагандистским шумом
Аналитик назвал начало переговоров о приеме Молдавии в ЕС пропагандистским шумом
© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги ЕС и Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги ЕС и Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз ничего не меняет, заявил политический аналитик, историк Борис Шаповалов в эфире телеканала Primul in Moldova.
"Есть пропагандистский шум, а реально практически ничего не меняется. Надо понимать, что здесь больше политического, геополитического подтекста, потому что все это связано опять-таки с Украиной", — сказал он.
По словам аналитика, Молдавия участвует во всех событиях "прицепом с Украиной" и не имеет собственных заслуг.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества, причем сами европейские политики неоднократно признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.
На этой неделе лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, от реального расширения, включающего бывшие советские республики, Евросоюз еще очень далек, а переговоры будут возможными только при выполнении Киевом и Кишиневом всех условий.
Сами по себе статус кандидата и начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывают Брюссель. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а переговоры о членстве ведет с 2005-го. Северная Македония — кандидат с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.