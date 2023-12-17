https://ria.ru/20231217/moldaviya-1916294223.html

В Молдавии назвали начало переговоров о приеме в ЕС пропагандистским шумом

В Молдавии назвали начало переговоров о приеме в ЕС пропагандистским шумом - РИА Новости, 17.12.2023

В Молдавии назвали начало переговоров о приеме в ЕС пропагандистским шумом

Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз ничего не меняет, заявил политический аналитик, историк Борис Шаповалов в эфире телеканала Primul... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T12:43

2023-12-17T12:43

2023-12-17T15:06

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КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз ничего не меняет, заявил политический аналитик, историк Борис Шаповалов в эфире телеканала Primul in Moldova. "Есть пропагандистский шум, а реально практически ничего не меняется. Надо понимать, что здесь больше политического, геополитического подтекста, потому что все это связано опять-таки с Украиной", — сказал он.По словам аналитика, Молдавия участвует во всех событиях "прицепом с Украиной" и не имеет собственных заслуг. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества, причем сами европейские политики неоднократно признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. На этой неделе лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, от реального расширения, включающего бывшие советские республики, Евросоюз еще очень далек, а переговоры будут возможными только при выполнении Киевом и Кишиневом всех условий.Сами по себе статус кандидата и начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывают Брюссель. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а переговоры о членстве ведет с 2005-го. Северная Македония — кандидат с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20231216/moldaviya-1916242674.html

https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915811863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина, евросоюз