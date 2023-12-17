https://ria.ru/20231217/moldaviya-1916089856.html

"С нагайками и пулеметами". Что задумали в Молдавии

"С нагайками и пулеметами". Что задумали в Молдавии - РИА Новости, 17.12.2023

"С нагайками и пулеметами". Что задумали в Молдавии

Православная церковь Молдовы (ПЦМ) несет убытки: священники переходят в прорумынскую структуру. Светские власти, в свою очередь, все сильнее зажимают... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T08:00

2023-12-17T08:00

2023-12-17T08:03

религия

молдавия

кишинев

румыния

майя санду

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православная церковь Молдовы (ПЦМ) несет убытки: священники переходят в прорумынскую структуру. Светские власти, в свою очередь, все сильнее зажимают каноническую религиозную организацию в тиски. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Неутешительная статистика"В связи с самовольным и неканоническим уходом из Кишиневской епархии Православной церкви Молдовы <…> клирики отстранены от должностей и лишены права совершать богослужения", — говорится в официальном сообщении на сайте Кишиневской митрополии.Священники добровольно, без принуждения оставили свои приходы. Теперь их судьбу будет решать синод. Практика показывает, что высший орган церковного управления, скорее всего, подтвердит приговор.В последние месяцы слова "самовольный", "неканонический", "запретить" стали частыми для руководства ПЦМ. Совсем недавно, в конце октября, вышел аналогичный вердикт: пятеро клириков объявили о выходе из состава Кишиневской митрополии. Причины поступка сугубо материальные."Приходы облагаются огромными налогами. <…> Мы практически брошены на произвол судьбы, у нас нет никакой поддержки, <…> ни медицинских страховок", — рассказали тогда экс-священники журналистам.Но церковный Кишинев возмутило не это, а то, куда недовольные отправились за лучшей жизнью. В Бессарабскую митрополию — параллельную структуру."Когда придет время, когда яблоко полностью созреет, мы решим, что делать дальше, <…> мы сменили духовный вектор с Москвы на Бухарест", — заявил священник Петр Сторожана на последней проповеди.Дело в том, что в Молдавии каноническая аномалия: действуют сразу две православные структуры. Одна — вышеуказанная ПЦМ. Она появилась в середине XIX века как епархия в составе Русской церкви. А в 1994-м стала самоуправляемой, сохранив юрисдикцию РПЦ.Другая — та самая Бессарабская митрополия, подконтрольная Румынской православной церкви (РумПЦ), одной из 16 поместных православных церквей византийской традиции. Возникла в 1918-м, когда Молдавия стала частью Румынского королевства. Через два десятилетия, по пакту Молотова — Риббентропа, территория отошла к Советскому Союзу. Тогда же митрополия прекратила существование. Полвека спустя уже в независимой Молдавии началась острая политическая борьба: одни выступали за сохранение суверенитета, другие — за объединение с Румынией. Этим воспользовались прорумынски настроенные политики и духовенство — в 1992-м возродили Бессарабскую митрополию, которая подчиняется церковному Бухаресту.Синод РПЦ такой шаг не одобрил и запретил в служении главу "бессарабцев" митрополита Петра (Пэдурару), хотя с Румынской церковью общение не разорвал. С тех пор в республике на этой почве конфликт. Правда, до недавнего времени — тлеющий.В ногу с властьюСитуация обострилась в феврале прошлого года. Тогда глава ПЦМ митрополит Владимир (Кантарян) не сделал каких-либо однозначных заявлений о позиции — своей и клира — по поводу Украины. Неопределенность сыграла на руку политикам.Правительство во главе с президентом Майей Санду всегда воспринимало "подконтрольную России" структуру как угрозу нацбезопасности. От молдавских парламентариев часто можно было услышать такие слова в ее адрес: "вотчина русского мира", "агенты российского влияния". Одновременно начался отток кадров — священники стали переходить в румынскую юрисдикцию.Такой расклад вынудил митрополита Владимира в сентябре обратиться лично к патриарху Кириллу. Письмо наделало в Сети немало шума. "Доверие граждан к церкви как институту упало ниже психологического порога в 70 процентов. <…> И это происходит в ситуации, когда церковь всегда возглавляла список доверия респондентов с результатом почти 90 процентов", — сетовал архиерей.Причина падения, по словам иерарха, в том, что в глазах граждан церковный Кишинев солидаризируется с позицией РПЦ и Кремля по поводу украинского конфликта.Но куда больше беспокоит митрополита то, что кризисной ситуацией воспользовались "бессарабцы". Она (Бессарабская митрополия), пишет глава ПЦМ, "продемонстрировала, что является силой, которую нельзя остановить и которая <...> хочет и добьется <…> своих прав".Конкуренты действительно уловили прорумынский тренд команды Санду и решили, что называется, взять быка за рога. В марте президент подписала закон о признании румынского языка государственным. В конце июня премьеры соседних стран нанесли друг другу визиты. Месяц спустя в Кишиневе отпраздновали День гимна Румынии. Торжества финансировал румынский департамент по связям с Республикой Молдовой.Это же ведомство ранее заключило договор о сотрудничестве с предстоятелем РумПЦ патриархом Даниилом. Среди подписантов неожиданно оказался бессарабский лидер — митрополит Петру (Пэдурару). Позднее его духовная вотчина официально сообщила о готовности принять в юрисдикцию РумПЦ "всех клириков и верующих". И проинформировала: "указы, данные ПЦМ (религиозной структурой российской принадлежности) о членах Бессарабской митрополии, не имеют никакой силы".А 24 октября парламент Румынии принял законопроект, по которому начиная с 1 января 2024-го митрополия РумПЦ в стране будет ежегодно получать по два миллиона евро из бюджета страны.Политически ангажированыРумынская структура также заявила о правах на несколько исторических зданий в центре Кишинева. Одно из них — Национальная библиотека. Законопроект о ее возращении внесли в парламент депутаты из правящей партии "Действие и Солидарность". По мнению авторов инициативы, передача прежнему владельцу "позволит восстановить, сохранить и использовать культурное наследие по назначению".В начале декабря служители Бессарабской митрополии решили прибрать к рукам ни много ни мало Кафедральный собор города Бельцы. Сослались на некие доказательства, что ранее храм был румынским. Местный епископ ПЦМ Маркелл (Михэеску) сразу парировал: здание — госсобственность, которую передали в пользование Молдавской митрополии."Я не собираюсь опускаться до таких разговоров. Они сюда пришли с нагайками и пулеметами и забыли уйти", — подчеркнул он в беседе с журналистами.Такое стечение обстоятельств заставило некоторых молдавских клириков засомневаться, будет ли тяжким грехом самовольный переход в другую церковь (что запрещено канонами). Общий настрой выразил в письме митрополиту Владимиру настоятель одного из столичных храмов протоиерей Павел Боршевский — он предложил всей ПЦМ разорвать отношения с Москвой и единым строем войти в состав РумПЦ.Церковь в Молдове должна быть единой, заявил Боршевский. Но добавил: единой с Румынской церковью, а не Бессарабской митрополией. И здесь забеспокоились уже Пэдурару с соратниками. При таком раскладе на территории республики появятся две параллельные епархии. И не исключено, что придется уступить более представительному конкуренту из Бухареста.По мнению религиоведа Романа Лункина, нынешние переходы молдавских священников не надо расценивать как сигнал тревоги. "Я полагаю, что это во многом ангажированные решения — вызванные политическими изменениями. Кроме того, сама власть активно подогревает в обществе прорумынские настроения", — поясняет он.Цель такого рода "рекламы", по мнению эксперта, — стремление разрушить молдавскую идентичность. Которая, в свою очередь, неразрывно связана с церковью. Поэтому на духовенство ПЦМ и пришелся столь сильный удар. Но, заключает Лункин, радикальных перемен ждать не стоит. Руководство Кишиневской митрополии пока твердо сохраняет каноническую связь с РПЦ. А среди населения по-прежнему сильна духовная и культурная связь с Россией.

https://ria.ru/20231212/evropa-1915144568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

молдавия, кишинев, румыния, майя санду, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение