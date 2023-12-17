https://ria.ru/20231217/moldavia-1916359541.html

Оппозиция Молдавии назвала идею разрыва с СНГ желанием властей, а не народа

Оппозиция Молдавии назвала идею разрыва с СНГ желанием властей, а не народа - РИА Новости, 17.12.2023

Оппозиция Молдавии назвала идею разрыва с СНГ желанием властей, а не народа

Разрыв отношений с Россией является выбором властей Молдавии, а не ее жителей, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T20:54

2023-12-17T20:54

2023-12-17T20:54

молдавия

майя санду

дмитрий песков

россия

брикс

евразийский экономический союз

кишинев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Разрыв отношений с Россией является выбором властей Молдавии, а не ее жителей, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. Представители PAS не имеют права делать заявления от лица жителей Молдовы, поскольку мнение большинства граждан не совпадает с позицией режима, уверена врио председателя партии "Renaștere-Возрождение" Параска. "Мы готовы сотрудничать с евразийскими структурами – ЕАЭС и БРИКС, между странами Евразийского экономического союза растут товарооборот и кооперация, открыты рынки труда, капитала, рабочей силы. Но если Кишинев не хочет быть участником этих процессов, это означает только одно: это выбор режима, но не народа Молдавии", - заявила Параска журналистам. По ее словам, большая часть оппозиционных сил, а также значительная часть жителей Молдавии осуждает намеренный разрыв отношений с Россией и СНГ. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, майя санду, дмитрий песков, россия, брикс, евразийский экономический союз, кишинев, в мире