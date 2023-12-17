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Оппозиция Молдавии назвала идею разрыва с СНГ желанием властей, а не народа - РИА Новости, 17.12.2023
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20:54 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/moldavia-1916359541.html
Оппозиция Молдавии назвала идею разрыва с СНГ желанием властей, а не народа
Оппозиция Молдавии назвала идею разрыва с СНГ желанием властей, а не народа - РИА Новости, 17.12.2023
Оппозиция Молдавии назвала идею разрыва с СНГ желанием властей, а не народа
Разрыв отношений с Россией является выбором властей Молдавии, а не ее жителей, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T20:54
2023-12-17T20:54
молдавия
майя санду
дмитрий песков
россия
брикс
евразийский экономический союз
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Разрыв отношений с Россией является выбором властей Молдавии, а не ее жителей, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска. Представители PAS не имеют права делать заявления от лица жителей Молдовы, поскольку мнение большинства граждан не совпадает с позицией режима, уверена врио председателя партии "Renaștere-Возрождение" Параска. "Мы готовы сотрудничать с евразийскими структурами – ЕАЭС и БРИКС, между странами Евразийского экономического союза растут товарооборот и кооперация, открыты рынки труда, капитала, рабочей силы. Но если Кишинев не хочет быть участником этих процессов, это означает только одно: это выбор режима, но не народа Молдавии", - заявила Параска журналистам. По ее словам, большая часть оппозиционных сил, а также значительная часть жителей Молдавии осуждает намеренный разрыв отношений с Россией и СНГ. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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молдавия, майя санду, дмитрий песков, россия, брикс, евразийский экономический союз, кишинев, в мире
Молдавия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Россия, БРИКС, Евразийский экономический союз, Кишинев, В мире
Оппозиция Молдавии назвала идею разрыва с СНГ желанием властей, а не народа

Оппозиция Молдавии заявила, что разрыва отношений с СНГ хотят власти, а не народ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Разрыв отношений с Россией является выбором властей Молдавии, а не ее жителей, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска.
Представители PAS не имеют права делать заявления от лица жителей Молдовы, поскольку мнение большинства граждан не совпадает с позицией режима, уверена врио председателя партии "Renaștere-Возрождение" Параска.
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"Мы готовы сотрудничать с евразийскими структурами – ЕАЭС и БРИКС, между странами Евразийского экономического союза растут товарооборот и кооперация, открыты рынки труда, капитала, рабочей силы. Но если Кишинев не хочет быть участником этих процессов, это означает только одно: это выбор режима, но не народа Молдавии", - заявила Параска журналистам.
По ее словам, большая часть оппозиционных сил, а также значительная часть жителей Молдавии осуждает намеренный разрыв отношений с Россией и СНГ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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