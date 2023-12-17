Оппозиция Молдавии назвала идею разрыва с СНГ желанием властей, а не народа
Оппозиция Молдавии заявила, что разрыва отношений с СНГ хотят власти, а не народ
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Разрыв отношений с Россией является выбором властей Молдавии, а не ее жителей, заявила лидер оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска.
Представители PAS не имеют права делать заявления от лица жителей Молдовы, поскольку мнение большинства граждан не совпадает с позицией режима, уверена врио председателя партии "Renaștere-Возрождение" Параска.
"Мы готовы сотрудничать с евразийскими структурами – ЕАЭС и БРИКС, между странами Евразийского экономического союза растут товарооборот и кооперация, открыты рынки труда, капитала, рабочей силы. Но если Кишинев не хочет быть участником этих процессов, это означает только одно: это выбор режима, но не народа Молдавии", - заявила Параска журналистам.
По ее словам, большая часть оппозиционных сил, а также значительная часть жителей Молдавии осуждает намеренный разрыв отношений с Россией и СНГ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.