https://ria.ru/20231217/moldavia-1916354692.html
Санду назвала две задачи на пути Молдавии в ЕС
Санду назвала две задачи на пути Молдавии в ЕС - РИА Новости, 17.12.2023
Санду назвала две задачи на пути Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна сделала важный шаг на пути евроинтеграции, однако теперь власти республики должны построить европейское... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:56
2023-12-17T19:56
2023-12-17T19:56
в мире
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КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна сделала важный шаг на пути евроинтеграции, однако теперь власти республики должны построить европейское государство, которое действительно заботится о гражданах. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В воскресенье по этому поводу перед зданием администрации президента прошел праздничный концерт. "Четырнадцатого декабря мы сделали еще один важный шаг. От нас теперь зависит, будет ли дорога короткой или длинной. У нас две задачи: построить европейское государство, которое заботится о своих гражданах, и два — построить истинно европейское общество, где люди живут в гармонии и уважают друг друга", - заявила Санду собравшимся. Она поблагодарила государства ЕС и европейские делегации, которые помогли Молдавии приблизиться к цели. "За последние три года мы предприняли более решительные шаги в направлении европейской интеграции, чем за последние тридцать лет, но дверь в ЕС была открыта для нас благодаря усилиям и работе всех добросовестных людей в этой стране, тех, кто боролся за свободу и независимость Молдавии, тех, кто боролся на улицах и на выборах за справедливость и против коррупции, тех, кто честно трудится дома или в диаспоре", - подытожила Санду. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Майя Санду, Евросоюз
Санду назвала две задачи на пути Молдавии в ЕС
Санду: Молдавия должна построить европейское государство, заботящееся о людях
КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна сделала важный шаг на пути евроинтеграции, однако теперь власти республики должны построить европейское государство, которое действительно заботится о гражданах.
Саммит ЕС
14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной
и Молдавией. В воскресенье по этому поводу перед зданием администрации президента прошел праздничный концерт.
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"Четырнадцатого декабря мы сделали еще один важный шаг. От нас теперь зависит, будет ли дорога короткой или длинной. У нас две задачи: построить европейское государство, которое заботится о своих гражданах, и два — построить истинно европейское общество, где люди живут в гармонии и уважают друг друга", - заявила Санду собравшимся.
Она поблагодарила государства ЕС и европейские делегации, которые помогли Молдавии приблизиться к цели.
"За последние три года мы предприняли более решительные шаги в направлении европейской интеграции, чем за последние тридцать лет, но дверь в ЕС была открыта для нас благодаря усилиям и работе всех добросовестных людей в этой стране, тех, кто боролся за свободу и независимость Молдавии, тех, кто боролся на улицах и на выборах за справедливость и против коррупции, тех, кто честно трудится дома или в диаспоре", - подытожила Санду.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев
и Кишинев
в их противостоянии с Москвой
.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель
. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония
- с 2005, Черногория
- с 2010, а Сербия
- с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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