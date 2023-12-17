https://ria.ru/20231217/metro-1916300846.html
На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 17.12.2023
На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Временно увеличены интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры, сообщается в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T13:44
2023-12-17T13:44
2023-12-17T14:10
общество
общественный транспорт
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, общественный транспорт, московский метрополитен, москва
Общество, Общественный транспорт, Московский метрополитен, Москва
На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения на синей ветке метро увеличили из-за проверки инфраструктуры