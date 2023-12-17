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На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 17.12.2023
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13:44 17.12.2023 (обновлено: 14:10 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/metro-1916300846.html
На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 17.12.2023
На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Временно увеличены интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры, сообщается в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T13:44
2023-12-17T14:10
общество
общественный транспорт
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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общество, общественный транспорт, московский метрополитен, москва
Общество, Общественный транспорт, Московский метрополитен, Москва
На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения на синей ветке метро увеличили из-за проверки инфраструктуры

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена
Поезд на станции Арбатская Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Поезд на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
 
ОбществоОбщественный транспортМосковский метрополитенМосква
 
 
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