https://ria.ru/20231217/metro-1916300846.html

На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 17.12.2023

На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Временно увеличены интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры, сообщается в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T13:44

2023-12-17T13:44

2023-12-17T14:10

общество

общественный транспорт

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, общественный транспорт, московский метрополитен, москва