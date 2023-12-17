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Медведев назвал помощь новым субъектам в интеграции крайне важной задачей - РИА Новости, 17.12.2023
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18:28 17.12.2023 (обновлено: 21:23 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/medvedev-1916344085.html
Медведев назвал помощь новым субъектам в интеграции крайне важной задачей
Медведев назвал помощь новым субъектам в интеграции крайне важной задачей - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев назвал помощь новым субъектам в интеграции крайне важной задачей
Помощь новым субъектам РФ в процессе их реинтеграции в нашу страну - задача исключительной важности, была проделана большая правовая работа, заявил председатель РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:28
2023-12-17T21:23
единая россия
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Помощь новым субъектам РФ в процессе их реинтеграции в нашу страну - задача исключительной важности, была проделана большая правовая работа, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Помощь нашим новым субъектам РФ в процессе их интеграции, скажем так, реинтеграции в нашу страну - задача исключительной важности", - сказал Медведев ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Он подчеркнул, что уровень жизни на территории этих регионов, весь спектр социальных и государственных услуг должен соответствовать общим стандартам РФ. "Большая работа была проделана для формирования правовых основ, на базе которых будет строиться мирная жизнь в новых регионах. Идет перезапуск всей системы государственной власти в соответствии с российскими законами, создаются управленческие инструменты", - отметил Медведев. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20231217/putin-1916332539.html
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единая россия, политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий медведев, владимир путин
Единая Россия, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведев назвал помощь новым субъектам в интеграции крайне важной задачей

Медведев назвал помощь новым субъектам в интеграции исключительно важной задачей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Помощь новым субъектам РФ в процессе их реинтеграции в нашу страну - задача исключительной важности, была проделана большая правовая работа, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Помощь нашим новым субъектам РФ в процессе их интеграции, скажем так, реинтеграции в нашу страну - задача исключительной важности", - сказал Медведев ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Он подчеркнул, что уровень жизни на территории этих регионов, весь спектр социальных и государственных услуг должен соответствовать общим стандартам РФ.
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах
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"Большая работа была проделана для формирования правовых основ, на базе которых будет строиться мирная жизнь в новых регионах. Идет перезапуск всей системы государственной власти в соответствии с российскими законами, создаются управленческие инструменты", - отметил Медведев.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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Единая РоссияПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
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