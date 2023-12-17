https://ria.ru/20231217/medvedev-1916344085.html

Медведев назвал помощь новым субъектам в интеграции крайне важной задачей

Медведев назвал помощь новым субъектам в интеграции крайне важной задачей - РИА Новости, 17.12.2023

Медведев назвал помощь новым субъектам в интеграции крайне важной задачей

Помощь новым субъектам РФ в процессе их реинтеграции в нашу страну - задача исключительной важности, была проделана большая правовая работа, заявил председатель РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T18:28

2023-12-17T18:28

2023-12-17T21:23

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Помощь новым субъектам РФ в процессе их реинтеграции в нашу страну - задача исключительной важности, была проделана большая правовая работа, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Помощь нашим новым субъектам РФ в процессе их интеграции, скажем так, реинтеграции в нашу страну - задача исключительной важности", - сказал Медведев ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Он подчеркнул, что уровень жизни на территории этих регионов, весь спектр социальных и государственных услуг должен соответствовать общим стандартам РФ. "Большая работа была проделана для формирования правовых основ, на базе которых будет строиться мирная жизнь в новых регионах. Идет перезапуск всей системы государственной власти в соответствии с российскими законами, создаются управленческие инструменты", - отметил Медведев. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20231217/putin-1916332539.html

https://ria.ru/20231217/vybory-1916337952.html

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единая россия, политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий медведев, владимир путин