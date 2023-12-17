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Расходы на социально значимые программы сокращать не будут, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
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18:12 17.12.2023 (обновлено: 18:27 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/medvedev-1916342193.html
Расходы на социально значимые программы сокращать не будут, заявил Медведев
Расходы на социально значимые программы сокращать не будут, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
Расходы на социально значимые программы сокращать не будут, заявил Медведев
Статьи расходов на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан сокращаться не будут, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:12
2023-12-17T18:27
единая россия
дмитрий медведев
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общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Статьи расходов на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан сокращаться не будут, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Фракция "Единой России" при работе над федеральным бюджетом добилась, чтобы в главный финансовый документ были заложены средства на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и пенсионерам. Это сотни миллиардов рублей, и сокращаться такие статьи не будут", - сказал Медведев на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".
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единая россия, дмитрий медведев, россия, общество
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Расходы на социально значимые программы сокращать не будут, заявил Медведев

Медведев: расходы на социально значимые программы помощи сокращать не будут

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Статьи расходов на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан сокращаться не будут, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Фракция "Единой России" при работе над федеральным бюджетом добилась, чтобы в главный финансовый документ были заложены средства на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и пенсионерам. Это сотни миллиардов рублей, и сокращаться такие статьи не будут", - сказал Медведев на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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Вчера, 17:01
 
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