https://ria.ru/20231217/medvedev-1916342193.html

Расходы на социально значимые программы сокращать не будут, заявил Медведев

Расходы на социально значимые программы сокращать не будут, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023

Расходы на социально значимые программы сокращать не будут, заявил Медведев

Статьи расходов на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан сокращаться не будут, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T18:12

2023-12-17T18:12

2023-12-17T18:27

единая россия

дмитрий медведев

россия

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Статьи расходов на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан сокращаться не будут, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Фракция "Единой России" при работе над федеральным бюджетом добилась, чтобы в главный финансовый документ были заложены средства на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и пенсионерам. Это сотни миллиардов рублей, и сокращаться такие статьи не будут", - сказал Медведев на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20231217/putin-1916332539.html

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единая россия, дмитрий медведев, россия, общество