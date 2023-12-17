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Медведев призвал ЕР сделать все для укрепления влияние России в мире - РИА Новости, 17.12.2023
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18:08 17.12.2023 (обновлено: 21:25 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/medvedev-1916341832.html
Медведев призвал ЕР сделать все для укрепления влияние России в мире
Медведев призвал ЕР сделать все для укрепления влияние России в мире - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев призвал ЕР сделать все для укрепления влияние России в мире
Главное предназначение партии "Единая Россия" - сделать так, чтобы все отрасли страны стабильно развивались и чтобы Россия по-прежнему пользовалась влиянием и... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:08
2023-12-17T21:25
единая россия
дмитрий медведев
россия
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главное предназначение партии "Единая Россия" - сделать так, чтобы все отрасли страны стабильно развивались и чтобы Россия по-прежнему пользовалась влиянием и бесспорным уважением в мире, как надежный и ответственный партнер, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "Государственная власть должна сделать все, чтобы стабильно развивались все отрасли нашей страны - развивалась и экономика, образование, медицина, наука и культура, чтобы Россия по-прежнему пользовалась влиянием и бесспорным уважением в мире, как надежный и ответственный партнер", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия". "Работать для достижения этих целей, поставленных президентом, и есть главное предназначение нашей партии", - отметил он.
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единая россия, дмитрий медведев, россия, политика
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев призвал ЕР сделать все для укрепления влияние России в мире

Медведев: ЕР должна сделать все, чтобы Россия пользовалась влиянием в мире

© РИА Новости / Павел БедняковДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главное предназначение партии "Единая Россия" - сделать так, чтобы все отрасли страны стабильно развивались и чтобы Россия по-прежнему пользовалась влиянием и бесспорным уважением в мире, как надежный и ответственный партнер, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Государственная власть должна сделать все, чтобы стабильно развивались все отрасли нашей страны - развивалась и экономика, образование, медицина, наука и культура, чтобы Россия по-прежнему пользовалась влиянием и бесспорным уважением в мире, как надежный и ответственный партнер", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия".
"Работать для достижения этих целей, поставленных президентом, и есть главное предназначение нашей партии", - отметил он.
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах
Вчера, 17:01
 
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