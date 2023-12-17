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Медведев призвал ЕР сделать все для укрепления влияние России в мире
Медведев призвал ЕР сделать все для укрепления влияние России в мире - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев призвал ЕР сделать все для укрепления влияние России в мире
Главное предназначение партии "Единая Россия" - сделать так, чтобы все отрасли страны стабильно развивались и чтобы Россия по-прежнему пользовалась влиянием и... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:08
2023-12-17T18:08
2023-12-17T21:25
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главное предназначение партии "Единая Россия" - сделать так, чтобы все отрасли страны стабильно развивались и чтобы Россия по-прежнему пользовалась влиянием и бесспорным уважением в мире, как надежный и ответственный партнер, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "Государственная власть должна сделать все, чтобы стабильно развивались все отрасли нашей страны - развивалась и экономика, образование, медицина, наука и культура, чтобы Россия по-прежнему пользовалась влиянием и бесспорным уважением в мире, как надежный и ответственный партнер", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия". "Работать для достижения этих целей, поставленных президентом, и есть главное предназначение нашей партии", - отметил он.
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единая россия, дмитрий медведев, россия, политика
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев призвал ЕР сделать все для укрепления влияние России в мире
Медведев: ЕР должна сделать все, чтобы Россия пользовалась влиянием в мире
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главное предназначение партии "Единая Россия" - сделать так, чтобы все отрасли страны стабильно развивались и чтобы Россия по-прежнему пользовалась влиянием и бесспорным уважением в мире, как надежный и ответственный партнер, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Государственная власть должна сделать все, чтобы стабильно развивались все отрасли нашей страны - развивалась и экономика, образование, медицина, наука и культура, чтобы Россия по-прежнему пользовалась влиянием и бесспорным уважением в мире, как надежный и ответственный партнер", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия".
"Работать для достижения этих целей, поставленных президентом, и есть главное предназначение нашей партии", - отметил он.
Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах