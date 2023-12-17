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Медведев назвал выборы президента главным событием в России - РИА Новости, 17.12.2023
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15:49 17.12.2023 (обновлено: 16:38 17.12.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20231217/medvedev-1916318187.html
Медведев назвал выборы президента главным событием в России
Медведев назвал выборы президента главным событием в России - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев назвал выборы президента главным событием в России
Главным событием в политической жизни страны являются выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть Россию процветающей,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:49
2023-12-17T16:38
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главным событием в политической жизни страны являются выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть Россию процветающей, сильной и независимой, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на съезде партии 17 декабря."Приближается главное событие в политической жизни государства, любого государства с президентской формой правления, - это выборы президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбы людей, за судьбу страны в самых сложных условиях, общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей, вокруг которого бы сплотились бы вообще все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой, благополучной, в то же время верной своим традициям и устремленной в будущее. Именно такой на века и должна быть наша с вами Родина", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20231217/putin-1916319870.html
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал выборы президента главным событием в России

Медведев: приближаются выборы президента РФ, являющиеся главным событием страны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главным событием в политической жизни страны являются выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть Россию процветающей, сильной и независимой, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на съезде партии 17 декабря.
«
"Приближается главное событие в политической жизни государства, любого государства с президентской формой правления, - это выборы президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбы людей, за судьбу страны в самых сложных условиях, общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей, вокруг которого бы сплотились бы вообще все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой, благополучной, в то же время верной своим традициям и устремленной в будущее. Именно такой на века и должна быть наша с вами Родина", - заявил Медведев.
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Вчера, 15:59
 
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