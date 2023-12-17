https://ria.ru/20231217/medvedev-1916318187.html

Медведев назвал выборы президента главным событием в России

Медведев назвал выборы президента главным событием в России - РИА Новости, 17.12.2023

Медведев назвал выборы президента главным событием в России

Главным событием в политической жизни страны являются выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть Россию процветающей,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:49

2023-12-17T15:49

2023-12-17T16:38

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главным событием в политической жизни страны являются выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть Россию процветающей, сильной и независимой, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на съезде партии 17 декабря."Приближается главное событие в политической жизни государства, любого государства с президентской формой правления, - это выборы президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбы людей, за судьбу страны в самых сложных условиях, общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей, вокруг которого бы сплотились бы вообще все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой, благополучной, в то же время верной своим традициям и устремленной в будущее. Именно такой на века и должна быть наша с вами Родина", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20231217/putin-1916319870.html

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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия