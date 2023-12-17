МИД России: Ливию хотят превратить в арену противостояния России и Запада
Ильичев: Ливию хотят превратить в новую арену противостояния РФ и западных стран
© AP Photo / Hussein MallaСитуация в Ливии
© AP Photo / Hussein Malla
Ситуация в Ливии
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ряд западных стран пытаются превратить Ливию в новую арену противостояния с Россией, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
По его словам, Ливия до настоящего момента "так и не оправилась от неприкрытой агрессии натовской коалиции, развязанной в 2011 году в обход решений СБ ООН - страна фактически расколота на две части, балансируя на грани гражданской войны и превратившись в источник нелегальной миграции".
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"При этом на фоне украинского кризиса отдельные страны в рамках широкой антироссийской кампании пытаются превратить Ливию в арену противоборства с нашей страной. Однако эти попытки лишь способствуют закреплению существующих разделительных линий "на земле" и отодвигают перспективы межливийского урегулирования", - сказал Ильичев.
Он отметил, что улучшить положение дел "на земле" в Ливии можно лишь через диалог всех противоборствующих ливийских сторон, при содействии заинтересованных внешних игроков и при центральной роли ООН.
"Исходим из того, что народное волеизъявление способно положить конец затянувшемуся двоевластию в Ливии, станет основой для стабилизации путём восстановления единства и территориальной целостности страны. Вместе с тем сроки и модальности проведения выборов должны определять сами ливийцы без давления извне и искусственно навязываемых сроков", - добавил Ильичев.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - признаваемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.