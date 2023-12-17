Рейтинг@Mail.ru
В Орле завели уголовное дело после обрушения крыши в жилом доме - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 17.12.2023 (обновлено: 19:15 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/krysha-1916349275.html
В Орле завели уголовное дело после обрушения крыши в жилом доме
В Орле завели уголовное дело после обрушения крыши в жилом доме - РИА Новости, 17.12.2023
В Орле завели уголовное дело после обрушения крыши в жилом доме
Уголовное дело из-за обрушения крыши в многоквартирном доме в Орле заведено по статье о халатности, сообщили в СУСК по Орловской области. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:07
2023-12-17T19:15
происшествия
орел
орловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916350243_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5e42e7d2e7029fa1fb76e0693d7fb66d.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уголовное дело из-за обрушения крыши в многоквартирном доме в Орле заведено по статье о халатности, сообщили в СУСК по Орловской области. В воскресенье днем произошло обрушение крыши в жилом доме по улице Васильевской в Орле, предварительно, в связи со скоплением на ней наледи и снега, никто не пострадал. Прокуратура Орловской области организовала проверку и внесла представление главе администрации города и руководителю управляющей компании. "Следственными органами … возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши многоквартирного жилого дома №146 по улице Васильевской города Орла, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Следователи предварительно установили, что произошло обрушение несущих конструкций кровли дома. По данным СУСК, должностные лица администрации города Орла и управляющей компании "Знаменка" знали, что здание дома признано аварийным и не пригодным для проживания, однако не расселили жильцов и не провели противоаварийные мероприятия по укреплению кровли. Дело заведено на основании материалов прокуратуры области, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231213/obrushenie-1915613942.html
орел
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916350243_124:0:1084:720_1920x0_80_0_0_39b0b67945555a28fa04c4acd5df9d5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орел, орловская область, россия
Происшествия, Орел, Орловская область, Россия
В Орле завели уголовное дело после обрушения крыши в жилом доме

В Орле завели уголовное дело о халатности после обрушения крыши в жилом доме

© Фото : СУ СК России по Орловской области/TelegramМесто обрушения крыши в жилом доме в Заводском районе города Орла
Место обрушения крыши в жилом доме в Заводском районе города Орла - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : СУ СК России по Орловской области/Telegram
Место обрушения крыши в жилом доме в Заводском районе города Орла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уголовное дело из-за обрушения крыши в многоквартирном доме в Орле заведено по статье о халатности, сообщили в СУСК по Орловской области.
В воскресенье днем произошло обрушение крыши в жилом доме по улице Васильевской в Орле, предварительно, в связи со скоплением на ней наледи и снега, никто не пострадал. Прокуратура Орловской области организовала проверку и внесла представление главе администрации города и руководителю управляющей компании.
"Следственными органами … возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши многоквартирного жилого дома №146 по улице Васильевской города Орла, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи предварительно установили, что произошло обрушение несущих конструкций кровли дома. По данным СУСК, должностные лица администрации города Орла и управляющей компании "Знаменка" знали, что здание дома признано аварийным и не пригодным для проживания, однако не расселили жильцов и не провели противоаварийные мероприятия по укреплению кровли. Дело заведено на основании материалов прокуратуры области, добавили в пресс-службе.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения потолка в школе
13 декабря, 18:46
 
ПроисшествияОрелОрловская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала