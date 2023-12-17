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В Орле завели уголовное дело после обрушения крыши в жилом доме

В Орле завели уголовное дело после обрушения крыши в жилом доме - РИА Новости, 17.12.2023

В Орле завели уголовное дело после обрушения крыши в жилом доме

Уголовное дело из-за обрушения крыши в многоквартирном доме в Орле заведено по статье о халатности, сообщили в СУСК по Орловской области. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T19:07

2023-12-17T19:07

2023-12-17T19:15

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уголовное дело из-за обрушения крыши в многоквартирном доме в Орле заведено по статье о халатности, сообщили в СУСК по Орловской области. В воскресенье днем произошло обрушение крыши в жилом доме по улице Васильевской в Орле, предварительно, в связи со скоплением на ней наледи и снега, никто не пострадал. Прокуратура Орловской области организовала проверку и внесла представление главе администрации города и руководителю управляющей компании. "Следственными органами … возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши многоквартирного жилого дома №146 по улице Васильевской города Орла, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Следователи предварительно установили, что произошло обрушение несущих конструкций кровли дома. По данным СУСК, должностные лица администрации города Орла и управляющей компании "Знаменка" знали, что здание дома признано аварийным и не пригодным для проживания, однако не расселили жильцов и не провели противоаварийные мероприятия по укреплению кровли. Дело заведено на основании материалов прокуратуры области, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231213/obrushenie-1915613942.html

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происшествия, орел, орловская область, россия