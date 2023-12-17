https://ria.ru/20231217/konflikt-1916334519.html

Израиль может начать войну с "Хезболлой", считает военный эксперт

Израиль может начать войну с "Хезболлой", считает военный эксперт - РИА Новости, 17.12.2023

Израиль может начать войну с "Хезболлой", считает военный эксперт

Израиль может начать полномасштабные боевые действия против сил ливанского сопротивления с окончанием активной фазы операции в секторе Газа, выразил мнение в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:09

2023-12-17T17:09

2023-12-17T17:19

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Израиль может начать полномасштабные боевые действия против сил ливанского сопротивления с окончанием активной фазы операции в секторе Газа, выразил мнение в беседе с РИА Новости бригадный генерал Абд ар-Рахман Шхитли, ранее возглавлявший делегацию Ливана на переговорах о демаркации границ с Израилем. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов. "Обратный отсчет до битвы на юге Ливана начнется с окончанием сражений в Газе, так как израильская армия… не способна действовать на двух фронтах", - считает ливанский генерал. "Израильская администрация стремится развязать военные действия, так как не смогла убедить поселенцев вернуться, поэтому она пытается военными действиями вынудить регион пойти на переговоры, чтобы добиться определенной победы или гарантий, которые убедят людей вернуться в поселения", - пояснил Шхитли. По оценкам эксперта, в случае, если боевые действия на юге Ливана станут более масштабными, израильская армия "в течение первых пяти дней не сможет использовать свои военные аэродромы и командные пункты, а также любые объекты на оккупированных палестинских территориях ввиду интенсивности ракетных обстрелов" со стороны ливанского сопротивления. В этом случае Израиль прибегнет к помощи извне, когда будут задействованы направленные в регион американские военные корабли. В настоящий момент, по словам Шхитли, израильская армия на юге Ливана ведет разведку боем, пытаясь вынудить "Хезболлах" применить резервные виды вооружений, в особенности средства ПВО и высокоточные ракеты. Пока эти усилия не приносят успеха, так как "у сопротивления достаточно опыта, приобретенного в последние годы, чтобы понимать, что его сила заключается в эффекте внезапности и в том, чтобы держать противника в постоянном неведении относительно своих дальнейших шагов и видов вооружений, которые будут использованы". Стабилизация ситуации на юге Ливана требует урегулирования основной проблемы региона, подчеркнул Шхитли. "Не существует никаких других вариантов, кроме разрешения палестинского конфликта и недопущения полномасштабной войны, которая будет спровоцирована главным образом именно этой проблемой, поскольку основной причиной напряженности в регионе является оккупация", - сказал он. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. В свою очередь, глава миссии временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) генерал-майор Арольдо Ласаро заявил 24 ноября, что обеспокоен продолжающимся интенсивным обменом ударами между "Хезболлах" и израильской армией в приграничных районах. Он предупредил, что дальнейшая эскалация на юге Ливана может привести к разрушительным последствиям, и призвал все стороны прекратить насилие. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

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в мире, израиль, ливан, наджиб микати, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году