https://ria.ru/20231217/kinolog-1916258861.html

Кинолог рассказал о влиянии изменений погоды на собак

Кинолог рассказал о влиянии изменений погоды на собак - РИА Новости, 17.12.2023

Кинолог рассказал о влиянии изменений погоды на собак

Метеочувствительность собак научно не доказана, но существует большое количество практических подтверждений, когда собаки при перемене погоды начинают лучше или РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T03:05

2023-12-17T03:05

2023-12-17T03:05

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Метеочувствительность собак научно не доказана, но существует большое количество практических подтверждений, когда собаки при перемене погоды начинают лучше или хуже спать или испытывать другие изменения в самочувствии, причем наиболее чувствительными оказываются пожилые питомцы, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Научных доказательств, что погода влияет на самочувствие собак, нет, но бывают ситуации, когда хозяин замечает плохое самочувствие питомца в период смены погоды. Неудивительно, что иногда собаки словно барометры подсказывают нам, например, о колебании давления", - сказал Голубев. "Перемену погоды, смену атмосферного давления ощущают практически все собаки, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Если в этот момент вы заметили, что собака хандрит, понаблюдайте за ее самочувствием, а в случае необходимости обратитесь за помощью к ветеринарному врачу", - добавил он. По словам кинолога, существует множество подтверждений того, что питомцы способны ощутить перемену атмосферного давления или следовать по линиям магнитного поля. Например, они ощущают изменение статического электрического поля, которое обычно бывает перед штормом. Животное в таком случае будет испугано, может прижимать уши, стараться найти безопасное место. При смене погоды и атмосферного давления собака может начать много спать или, напротив, быть чрезмерно активной, рассказал Голубев. Наиболее метеозависимы, как правило, пожилые животные и те, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы и суставов, уточнил он. Причем если у собаки болят суставы, при смене погоды она может меньше двигаться, хромать больше обычного и облизывать болезненные места, добавил президент РКФ. Тем собаководам, которым кажется, что питомец реагирует на смену погоды, он посоветовал внимательно понаблюдать за состоянием собаки и постараться помочь ей. Лучше не заставлять собаку общаться, если она отказывается от активных игр и уходит отдохнуть. "На прогулке старайтесь утеплять собаку, чтобы она не простудилась, это особенно касается пожилых питомцев и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Убедитесь, что любимец получает сбалансированное питание и время от времени обеспечивайте собаку небольшой активностью", - порекомендовал кинолог. "Конечно, не нужно излишне переживать, как правило, такое состояние длится недолго. Но, если вы заметили, что у собаки резко поменялось поведение, она отказывается от еды, мало двигается и к этому присоединились и другие симптомы, нужно показать ее ветеринарному врачу", - заключил Голубев.

https://ria.ru/20231126/sobaka-1911884767.html

https://ria.ru/20231105/sobaka-1907523130.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия