https://ria.ru/20231217/kadyrov-1916358882.html
Кадыров назвал решение ЕР поддержать кандидатуру Путина единственно верным
Кадыров назвал решение ЕР поддержать кандидатуру Путина единственно верным - РИА Новости, 17.12.2023
Кадыров назвал решение ЕР поддержать кандидатуру Путина единственно верным
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение партии "Единая Россия" единогласно поддержать кандидатуру главы РФ Владимира Путина на пост президента "единственно... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T20:36
2023-12-17T20:36
2023-12-17T20:36
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ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение партии "Единая Россия" единогласно поддержать кандидатуру главы РФ Владимира Путина на пост президента "единственно верным". Ранее съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. В субботу собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы в 2024 году поддержало выдвижение. "Считаю решение моих однопартийцев единогласно поддержать кандидатуру Владимира Путина на пост президента единственно верным. Безусловно, нам нужен сильный, мудрый и дальновидный лидер, который сумеет дать отпор недоброжелателям, защитить суверенитет страны, сохранить устоявшиеся традиционные и культурные ценности нашего общества",— написал Кадыров в Telegram-канале.⠀ Он добавил, что нет большей чести и радости, чем трудиться на благо Родины в команде "главного патриота страны - Владимира Путина".
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html
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единая россия, владимир путин, рамзан кадыров, россия, политика
Единая Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Политика
Кадыров назвал решение ЕР поддержать кандидатуру Путина единственно верным
Кадыров назвал решение ЕР поддержать Путина на выборах единственно верным
ГРОЗНЫЙ, 17 дек – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал
решение партии "Единая Россия" единогласно поддержать кандидатуру главы РФ Владимира Путина на пост президента "единственно верным".
Ранее съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. В субботу собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы в 2024 году поддержало выдвижение.
Путин рассказал, кого считает опорой страны
"Считаю решение моих однопартийцев единогласно поддержать кандидатуру Владимира Путина на пост президента единственно верным. Безусловно, нам нужен сильный, мудрый и дальновидный лидер, который сумеет дать отпор недоброжелателям, защитить суверенитет страны, сохранить устоявшиеся традиционные и культурные ценности нашего общества",— написал Кадыров в Telegram-канале.⠀
Он добавил, что нет большей чести и радости, чем трудиться на благо Родины в команде "главного патриота страны - Владимира Путина".
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