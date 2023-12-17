https://ria.ru/20231217/izmenenie-1916260390.html
На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России
На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России - РИА Новости, 17.12.2023
На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России
Западные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России, написал обозреватель Financial Times Тони Барбер. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T04:27
2023-12-17T04:27
2023-12-17T04:27
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Западные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России, написал обозреватель Financial Times Тони Барбер."В последние месяцы среди американских и европейских военных аналитиков распространилось мнение, что Путин одерживает верх на Украине", — заявил он.Как отметил Барбер, после провала контрнаступления ВСУ американская помощь Украине "запуталась во внутренней политике", а европейцы "борются за сохранение единого фронта".В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.
https://ria.ru/20231217/udar-1916257144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, США
На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России
FT: западные военные аналитики считают, что Россия побеждает на Украине