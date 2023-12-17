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На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/izmenenie-1916260390.html
На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России
На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России - РИА Новости, 17.12.2023
На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России
Западные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России, написал обозреватель Financial Times Тони Барбер. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T04:27
2023-12-17T04:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
евросоюз
сша
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Западные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России, написал обозреватель Financial Times Тони Барбер."В последние месяцы среди американских и европейских военных аналитиков распространилось мнение, что Путин одерживает верх на Украине", — заявил он.Как отметил Барбер, после провала контрнаступления ВСУ американская помощь Украине "запуталась во внутренней политике", а европейцы "борются за сохранение единого фронта".В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.
https://ria.ru/20231217/udar-1916257144.html
https://ria.ru/20231217/putin-1916255208.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, США
На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России

FT: западные военные аналитики считают, что Россия побеждает на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Западные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России, написал обозреватель Financial Times Тони Барбер.
«
"В последние месяцы среди американских и европейских военных аналитиков распространилось мнение, что Путин одерживает верх на Украине", — заявил он.
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Как отметил Барбер, после провала контрнаступления ВСУ американская помощь Украине "запуталась во внутренней политике", а европейцы "борются за сохранение единого фронта".
В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина
01:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСША
 
 
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