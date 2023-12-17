https://ria.ru/20231217/izmenenie-1916260390.html

На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России

На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России - РИА Новости, 17.12.2023

На Западе рассказали о неожиданном изменении отношения к России

Западные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России, написал обозреватель Financial Times Тони Барбер. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T04:27

2023-12-17T04:27

2023-12-17T04:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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вооруженные силы украины

евросоюз

сша

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Западные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России, написал обозреватель Financial Times Тони Барбер."В последние месяцы среди американских и европейских военных аналитиков распространилось мнение, что Путин одерживает верх на Украине", — заявил он.Как отметил Барбер, после провала контрнаступления ВСУ американская помощь Украине "запуталась во внутренней политике", а европейцы "борются за сохранение единого фронта".В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.

https://ria.ru/20231217/udar-1916257144.html

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украина

россия

сша

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, сша