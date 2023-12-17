https://ria.ru/20231217/ioseliani-1916320165.html

Биография Отара Иоселиани

Биография Отара Иоселиани - РИА Новости, 17.12.2023

Биография Отара Иоселиани

Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Давидович Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:00

2023-12-17T16:00

2023-12-17T16:51

справки

грузия

тбилиси

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Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Давидович Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). В 1952 году окончил музыкальное училище (класс скрипки и дирижирования). В 1953-1955 годах учился на механико-математическом факультете МГУ, затем во ВГИКе (мастерская Александра Довженко и Михаила Чиаурели). С 1959 года по 1965 год Иоселиани снял на Тбилисской студии три короткометражные картины, а также десяток заказных сюжетов, в том числе выпуск новостей. Первая значительная работа Иоселиани – пятидесятиминутная картина "Апрель" (1962), снимавшаяся как дипломная работа. С формальной точки зрения фильм существенно отходил от канонов соцреализма, и картина не была принята к защите. Отказавшись переделывать фильм, Иоселиани ушел из ВГИКа. Проработав некоторое время рабочим на заводе и матросом, он снял документальный фильм "Чугун", рассказывавший об одном дне металлургического завода. Эта картина и стала его дипломом, который он защитил только в 1964 году. В 1966 году Иоселиани поставил свой первый игровой фильм "Листопад", показанный на "Неделе критики" Каннского МКФ в 1968 году. При этом картину запретили сперва в Грузии, а затем и в Москве, потом фильм был разрешен для киноклубов. В Каннах лента Иоселиани удостоилась приза Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и была отмечена премией Жоржа Садуля Фонда культуры Франции за лучший дебют. В 1970 году Иоселиани закончил на киностудии "Грузия-фильм" работу над картиной "Жил певчий дрозд". Главную роль в фильме сыграл документалист Гела Канделаки, а в роли дирижера выступил известный грузинский дирижер Джансуг Кахидзе. В 1976 году Иоселиани снял фильм "Пастораль", получивший в 1982 году приз ФИПРЕССИ (программа "Форум") Берлинского кинофестиваля. В начале 1980-х годов Отар Иоселиани переехал во Францию, где снял несколько документальных лент, прежде чем получил возможность постановки игрового фильма. В 1984 году был закончен фильм "Фавориты луны", удостоенный на Венецианском кинофестивале Специального приза жюри. Этой же премией были отмечены еще два фильма Иоселиани — "И стал свет" (1989), рассказывающий о жизненном укладе африканского племени, изменяющемся под натиском новых технологий, и "Разбойники. Глава VII" (1996), отмеченный также призом ФИПРЕССИ в Венеции и премией киноакадемии "Ника" "За лучшую режиссуру". В 1992 году вышел фильм Иоселиани "Охота на бабочек" (1992), который получил множество призов, в том числе приз Андрея Тарковского на Московском международном кинофестивале и премию Берлинской Академии искусств "За лучшее произведение искусства". В 1999 году вышел фильм "Прощай, дом родной!" (в российском кинопрокате получивший название "Истина в вине"), в котором Иоселиани исполнил главную роль. Лента получила премию ФИПРЕССИ "Феликс критиков" за лучший европейский фильм. Картина "Утро понедельника", вышедшая в 2002 году, получила приз Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу, а также была отмечена наградой ФИПРЕССИ. В 2006 году состоялась премьера лирической комедии Иоселиани "Сады осенью", в которой режиссер сыграл также одну из ролей. В 2011 году вышел новый фильм Иоселиани "Шантрапа", за который режиссер был удостоен кинематографической премии Жана Виго. Кроме того, картина была выдвинута Грузией на 84-ю церемонию вручения премий Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Зарубежный фильм". В 2015 году вышел последний фильм режиссера "Зимняя песня". Отар Иоселиани — заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1979), народный артист Грузии (1984). В 2006 году он получил Орден почетного легиона Франции. В 2013 году режиссер был награжден специальным призом фестиваля в Локарно за вклад в киноискусство. Двукратный обладатель премии "Ника" (1998, 2019). 17 декабря 2023 года кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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