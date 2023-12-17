Рейтинг@Mail.ru
Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/gensovet-1916351266.html
Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии
Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии - РИА Новости, 17.12.2023
Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии
Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:22
2023-12-17T19:22
политика
донецкая народная республика
денис пушилин
единая россия
артем жога
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916315319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8ff806e076b78b42a1e18219ff2dbbb.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии, передает корреспондент РИА Новости. В обновленный состав Генсовета вошли секретарь Донецкого регионального отделения "Единой России", глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, руководитель отделения штаба МГЕР, депутат Народного Совета ДНР Сергей Добровольский. Соответствующие изменения были одобрены по итогам тайного голосования в ходе XXI съезда. Также в новый состав Генсовета вошли губернатор Курской области Роман Старовойт, секретарь Луганского регионального отделения партии, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, аппаратчик-гидрометаллург 5 разряда производства Химико-металлургического цеха (Мурманская область) Виктор Кулай, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и другие. Кроме того, по итогам ротации в состав президиума Генсовета вошли председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, зампредседателя СФ Николай Журавлёв, глава ДНР Денис Пушилин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
https://ria.ru/20231217/vybory-1916337952.html
https://ria.ru/20231208/vybory-1914670364.html
донецкая народная республика
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916315319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d491d407eb7ce40464bbfd515cebbe7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия, артем жога, курская область
Политика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Единая Россия, Артем Жога, Курская область
Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии

В новый состав Генсовета ЕР вошли Жога и Пушилин

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Съезд партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии, передает корреспондент РИА Новости.
В обновленный состав Генсовета вошли секретарь Донецкого регионального отделения "Единой России", глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, руководитель отделения штаба МГЕР, депутат Народного Совета ДНР Сергей Добровольский.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
"Не менять на колбасу". Путин и "Единая Россия" начали подготовку к выборам
Вчера, 17:40
Соответствующие изменения были одобрены по итогам тайного голосования в ходе XXI съезда.
Также в новый состав Генсовета вошли губернатор Курской области Роман Старовойт, секретарь Луганского регионального отделения партии, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, аппаратчик-гидрометаллург 5 разряда производства Химико-металлургического цеха (Мурманская область) Виктор Кулай, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и другие.
Кроме того, по итогам ротации в состав президиума Генсовета вошли председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, зампредседателя СФ Николай Журавлёв, глава ДНР Денис Пушилин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В кругу героев: Путин объявил о своем участии в выборах на пост президента
8 декабря, 17:24
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕдиная РоссияАртем ЖогаКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала