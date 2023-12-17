https://ria.ru/20231217/gensovet-1916351266.html

Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии

Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии - РИА Новости, 17.12.2023

Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии

Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T19:22

2023-12-17T19:22

2023-12-17T19:22

политика

донецкая народная республика

денис пушилин

единая россия

артем жога

курская область

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Съезд "Единой России" обновил состав Генерального совета партии, передает корреспондент РИА Новости. В обновленный состав Генсовета вошли секретарь Донецкого регионального отделения "Единой России", глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, руководитель отделения штаба МГЕР, депутат Народного Совета ДНР Сергей Добровольский. Соответствующие изменения были одобрены по итогам тайного голосования в ходе XXI съезда. Также в новый состав Генсовета вошли губернатор Курской области Роман Старовойт, секретарь Луганского регионального отделения партии, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, аппаратчик-гидрометаллург 5 разряда производства Химико-металлургического цеха (Мурманская область) Виктор Кулай, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и другие. Кроме того, по итогам ротации в состав президиума Генсовета вошли председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, зампредседателя СФ Николай Журавлёв, глава ДНР Денис Пушилин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

https://ria.ru/20231217/vybory-1916337952.html

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политика, донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия, артем жога, курская область