СМИ: Пентагон будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в Газе
CNN: Остин будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в секторе Газа
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе предстоящего визита в Израиль в понедельник намерен добиваться от властей страны информации о конкретных целях, которые ставит перед собой израильское командование в ходе операции в секторе Газа для перехода к ее следующей стадии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Остин надавит на израильских представителей в вопросе того, "какие метрики они ставят перед собой для перехода к следующей фазе своей кампании в Газе", - говорится в публикации.
Помимо этого, шеф Пентагона будет обсуждать меры по сокращению урона жертв среди мирного палестинского населения и увеличение доступа к гуманитарной помощи в Газе.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Рамалле заявил о необходимости остановить продолжающуюся израильскую операцию в секторе Газа.
Президент Палестины призвал американскую администрацию вмешаться и заставить Израиль прекратить военные действия.
В четверг Салливан провел переговоры с правительством Израиля и встретился с премьером Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом.
По итогам встреч Салливан заявил, что обсудил с властями страны переход от фазы высокой интенсивности в проводимой операции в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, добавив, что вопрос о том, когда это произойдет, обсуждается. Советник президента США также согласился со словами Галанта, который ранее заявил, что достижение победы над палестинским движением ХАМАС займет более, чем несколько месяцев.