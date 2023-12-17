https://ria.ru/20231217/gaza-1916360759.html

СМИ: Пентагон будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в Газе

СМИ: Пентагон будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в Газе - РИА Новости, 17.12.2023

СМИ: Пентагон будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в Газе

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе предстоящего визита в Израиль в понедельник намерен добиваться от властей страны информации о конкретных целях, которые... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T21:09

2023-12-17T21:09

2023-12-17T21:09

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

ллойд остин

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сша

в мире

палестина

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе предстоящего визита в Израиль в понедельник намерен добиваться от властей страны информации о конкретных целях, которые ставит перед собой израильское командование в ходе операции в секторе Газа для перехода к ее следующей стадии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Остин надавит на израильских представителей в вопросе того, "какие метрики они ставят перед собой для перехода к следующей фазе своей кампании в Газе", - говорится в публикации. Помимо этого, шеф Пентагона будет обсуждать меры по сокращению урона жертв среди мирного палестинского населения и увеличение доступа к гуманитарной помощи в Газе. Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Рамалле заявил о необходимости остановить продолжающуюся израильскую операцию в секторе Газа. Президент Палестины призвал американскую администрацию вмешаться и заставить Израиль прекратить военные действия. В четверг Салливан провел переговоры с правительством Израиля и встретился с премьером Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. По итогам встреч Салливан заявил, что обсудил с властями страны переход от фазы высокой интенсивности в проводимой операции в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, добавив, что вопрос о том, когда это произойдет, обсуждается. Советник президента США также согласился со словами Галанта, который ранее заявил, что достижение победы над палестинским движением ХАМАС займет более, чем несколько месяцев.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, ллойд остин, израиль, сша, в мире, палестина, министерство обороны сша