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СМИ: Пентагон будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в Газе - РИА Новости, 17.12.2023
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21:09 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/gaza-1916360759.html
СМИ: Пентагон будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в Газе
СМИ: Пентагон будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в Газе - РИА Новости, 17.12.2023
СМИ: Пентагон будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в Газе
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе предстоящего визита в Израиль в понедельник намерен добиваться от властей страны информации о конкретных целях, которые... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T21:09
2023-12-17T21:09
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
ллойд остин
израиль
сша
в мире
палестина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе предстоящего визита в Израиль в понедельник намерен добиваться от властей страны информации о конкретных целях, которые ставит перед собой израильское командование в ходе операции в секторе Газа для перехода к ее следующей стадии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Остин надавит на израильских представителей в вопросе того, "какие метрики они ставят перед собой для перехода к следующей фазе своей кампании в Газе", - говорится в публикации. Помимо этого, шеф Пентагона будет обсуждать меры по сокращению урона жертв среди мирного палестинского населения и увеличение доступа к гуманитарной помощи в Газе. Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Рамалле заявил о необходимости остановить продолжающуюся израильскую операцию в секторе Газа. Президент Палестины призвал американскую администрацию вмешаться и заставить Израиль прекратить военные действия. В четверг Салливан провел переговоры с правительством Израиля и встретился с премьером Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. По итогам встреч Салливан заявил, что обсудил с властями страны переход от фазы высокой интенсивности в проводимой операции в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, добавив, что вопрос о том, когда это произойдет, обсуждается. Советник президента США также согласился со словами Галанта, который ранее заявил, что достижение победы над палестинским движением ХАМАС займет более, чем несколько месяцев.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, ллойд остин, израиль, сша, в мире, палестина, министерство обороны сша
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Ллойд Остин, Израиль, США, В мире, Палестина, Министерство обороны США
СМИ: Пентагон будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в Газе

CNN: Остин будет добиваться от Израиля конкретных целей операции в секторе Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе предстоящего визита в Израиль в понедельник намерен добиваться от властей страны информации о конкретных целях, которые ставит перед собой израильское командование в ходе операции в секторе Газа для перехода к ее следующей стадии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Остин надавит на израильских представителей в вопросе того, "какие метрики они ставят перед собой для перехода к следующей фазе своей кампании в Газе", - говорится в публикации.
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Помимо этого, шеф Пентагона будет обсуждать меры по сокращению урона жертв среди мирного палестинского населения и увеличение доступа к гуманитарной помощи в Газе.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Рамалле заявил о необходимости остановить продолжающуюся израильскую операцию в секторе Газа.
Президент Палестины призвал американскую администрацию вмешаться и заставить Израиль прекратить военные действия.
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В четверг Салливан провел переговоры с правительством Израиля и встретился с премьером Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом.
По итогам встреч Салливан заявил, что обсудил с властями страны переход от фазы высокой интенсивности в проводимой операции в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, добавив, что вопрос о том, когда это произойдет, обсуждается. Советник президента США также согласился со словами Галанта, который ранее заявил, что достижение победы над палестинским движением ХАМАС займет более, чем несколько месяцев.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСЛлойд ОстинИзраильСШАВ миреПалестинаМинистерство обороны США
 
 
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