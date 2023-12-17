https://ria.ru/20231217/gaza-1916301970.html

ЦАХАЛ заявил об обнаружении тоннелей ХАМАС у здания школы БАПОР в Газе

ЦАХАЛ заявил об обнаружении тоннелей ХАМАС у здания школы БАПОР в Газе - РИА Новости, 17.12.2023

ЦАХАЛ заявил об обнаружении тоннелей ХАМАС у здания школы БАПОР в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об обнаружении трех тоннелей, используемых палестинским движением ХАМАС, у школы Агентства ООН для... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T13:58

2023-12-17T13:58

2023-12-17T14:01

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об обнаружении трех тоннелей, используемых палестинским движением ХАМАС, у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По данным армии, сухопутные войска ЦАХАЛ обнаружили детали для изготовления ракет в здании недалеко от школы БАПОР. "Возле школы БАПОР были обнаружены три шахты террористических тоннелей", - говорится в сообщении армии. ЦАХАЛ также отметил, что в ходе рейда на оперативный центр в районе Шеджайя города Газа было обнаружено оружие, взрывные устройства, автоматы АК-47 и гранаты. Отмечается, что военные также обнаружили тоннель длиной более 15 метров, из которого ХАМАС ранее осуществлял нападения на войска, и уничтожили его с помощью самолета ВВС Израиля. "Во время еще одного инцидента военнослужащие ЦАХАЛ разрушили склад оружия, расположенный в доме террориста-боевика ХАМАС. Это был важный центр вооружения террористических ячеек в этом районе (Шеджайя - ред.)", - отметила армия Израиля в своем Telegram-канале. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила семь членов ХАМАС в районе города сектора Газа Хан-Юнис. Согласно ЦАХАЛ, армия направила самолет ВВС Израиля к месту расположения членов движения, где они впоследствии были ликвидированы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бапор, оон