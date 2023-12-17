https://ria.ru/20231217/gaza-1916280424.html

Главы МИД Британии и Германии высказались о ситуации в Газе

Главы МИД Британии и Германии высказались о ситуации в Газе - РИА Новости, 17.12.2023

Главы МИД Британии и Германии высказались о ситуации в Газе

Главы МИД Великобритании и Германии Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок в статье призвали к установлению устойчивого и долгосрочного перемирия между Израилем и... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:25

2023-12-17T10:25

2023-12-17T10:25

в мире

израиль

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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дэвид кэмерон

анналена бербок

сектор газа

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главы МИД Великобритании и Германии Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок в статье призвали к установлению устойчивого и долгосрочного перемирия между Израилем и Палестиной, выступив при этом против немедленного прекращения Израилем военных действий. Кэмерон и Бербок в совместной статье для Sunday Times заявили, что между Израилем и Палестиной должно быть достигнуто длительное перемирие. При этом они утверждают, что, если Израиль заставят немедленно прекратить все военные операции, это может привести к росту насилия и воспрепятствует достижению долгосрочного мира. "Мы не можем ставить своей целью просто прекращение боев сегодня же. Это должен быть мир, который будет длиться дни, годы, поколения. По этой причине мы поддерживаем прекращение огня, но только если оно будет устойчивым", - пишут главы МИД.Кэмерон и Бербок задаются вопросом о том, перестанет ли ХАМАС запускать ракеты, удерживать заложников и следовать "кровожадной идеологии", если немедленно ввести режим прекращения огня. Для достижения длительного перемирия в будущем главы МИД считают необходимым призвать Израиль не нарушать международные гуманитарные законы и прилагать усилия, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Министры также добили что увеличили финансирование гуманитарной помощи для жителей сектора Газа и призвали политических игроков, в частности своих арабских партнеров, работать над политическим решением конфликта, так как связанный с ним рост экстремизма опасен не только для Израиля и Палестины. Министры также осудили действия экстремистски настроенных израильских поселенцев на Западном берегу и отметили, что Палестине необходимо руководство, способное обеспечить безопасность и хорошее управление. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231216/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, дэвид кэмерон, анналена бербок, сектор газа, германия, великобритания