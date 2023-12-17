https://ria.ru/20231217/gaz-1916313474.html
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC договорятся по "Силе Сибири 2"
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC договорятся по "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 17.12.2023
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC договорятся по "Силе Сибири 2"
Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири 2" в кратчайшие... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:13
2023-12-17T15:13
2023-12-17T15:13
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири 2" в кратчайшие сроки. "Что касается газопровода, по нему идут коммерческие переговоры с "Газпромом" и компанией CNPC по условиям контрактных поставок. Что касается самого газопровода, он проходит через Монголию, там уже сделано экономическое обоснование, идут проектно-изыскательские работы. Мы рассчитываем, что компания должна договориться в кратчайшие сроки", - сказал он журналистам в кулуарах съезда "Единой России", отвечая на вопрос о том, когда РФ рассчитывает заключить контракт с Китаем. Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
https://radiosputnik.ru/20231215/rossiya-1916068434.html
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выставка-форум "россия", россия, монголия, китай, александр новак, газпром, единая россия, сила сибири — 2
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Монголия, Китай, Александр Новак, Газпром, Единая Россия, Сила Сибири — 2
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC договорятся по "Силе Сибири 2"
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC согласуют поставки газа по "Силе Сибири 2"