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Новак надеется, что "Газпром" и CNPC договорятся по "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 17.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
15:13 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/gaz-1916313474.html
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC договорятся по "Силе Сибири 2"
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC договорятся по "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 17.12.2023
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC договорятся по "Силе Сибири 2"
Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири 2" в кратчайшие... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:13
2023-12-17T15:13
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
монголия
китай
александр новак
газпром
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири 2" в кратчайшие сроки. "Что касается газопровода, по нему идут коммерческие переговоры с "Газпромом" и компанией CNPC по условиям контрактных поставок. Что касается самого газопровода, он проходит через Монголию, там уже сделано экономическое обоснование, идут проектно-изыскательские работы. Мы рассчитываем, что компания должна договориться в кратчайшие сроки", - сказал он журналистам в кулуарах съезда "Единой России", отвечая на вопрос о том, когда РФ рассчитывает заключить контракт с Китаем. Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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выставка-форум "россия", россия, монголия, китай, александр новак, газпром, единая россия, сила сибири — 2
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Монголия, Китай, Александр Новак, Газпром, Единая Россия, Сила Сибири — 2
Новак надеется, что "Газпром" и CNPC договорятся по "Силе Сибири 2"

Новак надеется, что "Газпром" и CNPC согласуют поставки газа по "Силе Сибири 2"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири 2" в кратчайшие сроки.
"Что касается газопровода, по нему идут коммерческие переговоры с "Газпромом" и компанией CNPC по условиям контрактных поставок. Что касается самого газопровода, он проходит через Монголию, там уже сделано экономическое обоснование, идут проектно-изыскательские работы. Мы рассчитываем, что компания должна договориться в кратчайшие сроки", - сказал он журналистам в кулуарах съезда "Единой России", отвечая на вопрос о том, когда РФ рассчитывает заключить контракт с Китаем.
Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Международная выставка-форум Россия
На выставке "Россия" состоялась презентация Крыма
15 декабря, 16:36
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияМонголияКитайАлександр НовакГазпромЕдиная РоссияСила Сибири — 2
 
 
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