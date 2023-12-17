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Медведев заявил о необходимости сохранения доверия к "Единой России"

Медведев заявил о необходимости сохранения доверия к "Единой России" - РИА Новости, 17.12.2023

Медведев заявил о необходимости сохранения доверия к "Единой России"

Партия "Единая Россия" получила 78% мандатов в органах власти всех уровней по итогам Единого дня голосования, необходимо сохранить это доверие и выявить все... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:08

2023-12-17T16:08

2023-12-17T16:18

единая россия

политика

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила 78% мандатов в органах власти всех уровней по итогам Единого дня голосования, необходимо сохранить это доверие и выявить все слабые места, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."По итогам единого дня голосования партия получила 78% мандатов в органах власти всех уровней. На выборах в региональные и законодательные собрания 20 субъектов обеспечивала себе 81% мест. За её кандидатов проголосовали более 24 миллионов избирателей - это очень дорогого стоит, и мы должны сохранить доверие к нашей с вами партии. Но это не значит, что всё абсолютно благополучно - нужно, и мы это делаем, критически проанализировать ход всех прошедших кампаний: выявить все слабые места, выявить резервы, которые не использовались", - сказал Медведев на съезде партии.

https://ria.ru/20231217/er-1916320546.html

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единая россия, политика, дмитрий медведев, россия