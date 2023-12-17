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Медведев заявил о необходимости сохранения доверия к "Единой России" - РИА Новости, 17.12.2023
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16:08 17.12.2023 (обновлено: 16:18 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/er-1916321991.html
Медведев заявил о необходимости сохранения доверия к "Единой России"
Медведев заявил о необходимости сохранения доверия к "Единой России" - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев заявил о необходимости сохранения доверия к "Единой России"
Партия "Единая Россия" получила 78% мандатов в органах власти всех уровней по итогам Единого дня голосования, необходимо сохранить это доверие и выявить все... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:08
2023-12-17T16:18
единая россия
политика
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила 78% мандатов в органах власти всех уровней по итогам Единого дня голосования, необходимо сохранить это доверие и выявить все слабые места, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."По итогам единого дня голосования партия получила 78% мандатов в органах власти всех уровней. На выборах в региональные и законодательные собрания 20 субъектов обеспечивала себе 81% мест. За её кандидатов проголосовали более 24 миллионов избирателей - это очень дорогого стоит, и мы должны сохранить доверие к нашей с вами партии. Но это не значит, что всё абсолютно благополучно - нужно, и мы это делаем, критически проанализировать ход всех прошедших кампаний: выявить все слабые места, выявить резервы, которые не использовались", - сказал Медведев на съезде партии.
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единая россия, политика, дмитрий медведев, россия
Единая Россия, Политика, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев заявил о необходимости сохранения доверия к "Единой России"

Медведев заявил о необходимости сохранения доверия к ЕР и выявления слабых мест

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила 78% мандатов в органах власти всех уровней по итогам Единого дня голосования, необходимо сохранить это доверие и выявить все слабые места, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"По итогам единого дня голосования партия получила 78% мандатов в органах власти всех уровней. На выборах в региональные и законодательные собрания 20 субъектов обеспечивала себе 81% мест. За её кандидатов проголосовали более 24 миллионов избирателей - это очень дорогого стоит, и мы должны сохранить доверие к нашей с вами партии. Но это не значит, что всё абсолютно благополучно - нужно, и мы это делаем, критически проанализировать ход всех прошедших кампаний: выявить все слабые места, выявить резервы, которые не использовались", - сказал Медведев на съезде партии.
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев
Вчера, 16:02
 
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