Рейтинг@Mail.ru
ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 17.12.2023 (обновлено: 16:25 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/er-1916320546.html
ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев
ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев
Партия "Единая Россия" имеет реальные возможности и опыт, чтобы эффективно вести работу и не заниматься прожектерством, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:02
2023-12-17T16:25
политика
дмитрий медведев
единая россия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916360633_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_130c25c0f5e1dbdaa382f198dcfcf365.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" имеет реальные возможности и опыт, чтобы эффективно вести работу и не заниматься прожектерством, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "Совершенно очевидно и то, что с нас, как с правящей партии, спрос совершенно иной, чем с каких-то других политических структур в нашем государстве. В отличие от них мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей, вести работу слаженно и эффективно, не утомлять людей громкими лозунгами, не заниматься прожектёрством, рассказом о том, что мы планируем сделать, а отчитываться именно делами", - сказал Медведев на съезде партии.
https://ria.ru/20231217/putin-1916319870.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916360633_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_97ee00dad25de2fe1b10ae46a45100ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий медведев, единая россия, россия
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия
ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев

Медведев: у ЕР есть возможности, чтобы работать и не заниматься прожектерством

© РИА Новости / Павел БедняковДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" имеет реальные возможности и опыт, чтобы эффективно вести работу и не заниматься прожектерством, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Совершенно очевидно и то, что с нас, как с правящей партии, спрос совершенно иной, чем с каких-то других политических структур в нашем государстве. В отличие от них мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей, вести работу слаженно и эффективно, не утомлять людей громкими лозунгами, не заниматься прожектёрством, рассказом о том, что мы планируем сделать, а отчитываться именно делами", - сказал Медведев на съезде партии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Медведев заявил, что все члены "Единой России" поддержат Путина на выборах
Вчера, 15:59
 
ПолитикаДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала