https://ria.ru/20231217/er-1916320546.html

ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев

ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023

ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев

Партия "Единая Россия" имеет реальные возможности и опыт, чтобы эффективно вести работу и не заниматься прожектерством, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:02

2023-12-17T16:02

2023-12-17T16:25

политика

дмитрий медведев

единая россия

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" имеет реальные возможности и опыт, чтобы эффективно вести работу и не заниматься прожектерством, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "Совершенно очевидно и то, что с нас, как с правящей партии, спрос совершенно иной, чем с каких-то других политических структур в нашем государстве. В отличие от них мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей, вести работу слаженно и эффективно, не утомлять людей громкими лозунгами, не заниматься прожектёрством, рассказом о том, что мы планируем сделать, а отчитываться именно делами", - сказал Медведев на съезде партии.

https://ria.ru/20231217/putin-1916319870.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, дмитрий медведев, единая россия, россия