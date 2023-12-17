https://ria.ru/20231217/er-1916320546.html
ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев
ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев
Партия "Единая Россия" имеет реальные возможности и опыт, чтобы эффективно вести работу и не заниматься прожектерством, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:02
2023-12-17T16:02
2023-12-17T16:25
политика
дмитрий медведев
единая россия
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" имеет реальные возможности и опыт, чтобы эффективно вести работу и не заниматься прожектерством, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "Совершенно очевидно и то, что с нас, как с правящей партии, спрос совершенно иной, чем с каких-то других политических структур в нашем государстве. В отличие от них мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей, вести работу слаженно и эффективно, не утомлять людей громкими лозунгами, не заниматься прожектёрством, рассказом о том, что мы планируем сделать, а отчитываться именно делами", - сказал Медведев на съезде партии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, единая россия, россия
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия
ЕР имеет все возможности для эффективной работы, заявил Медведев
Медведев: у ЕР есть возможности, чтобы работать и не заниматься прожектерством
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" имеет реальные возможности и опыт, чтобы эффективно вести работу и не заниматься прожектерством, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Совершенно очевидно и то, что с нас, как с правящей партии, спрос совершенно иной, чем с каких-то других политических структур в нашем государстве. В отличие от них мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей, вести работу слаженно и эффективно, не утомлять людей громкими лозунгами, не заниматься прожектёрством, рассказом о том, что мы планируем сделать, а отчитываться именно делами", - сказал Медведев на съезде партии.
Медведев заявил, что все члены "Единой России" поддержат Путина на выборах