https://ria.ru/20231217/energosnabzhenie-1916352165.html

Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы осуществляется в штатном режиме

Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 17.12.2023

Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы осуществляется в штатном режиме

Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы по адресу улица Рочдельская, дом 11/5 осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T19:34

2023-12-17T19:34

2023-12-17T20:01

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы по адресу улица Рочдельская, дом 11/5 осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появились сообщения о том, что в доме в центре Москвы якобы почти сутки отключена электроэнергия, а сроки ее восстановления не известны. "В связи с информацией, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, сообщаем: энергоснабжение многоквартирного дома по адресу улица Рочдельская, дом 11/5 в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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