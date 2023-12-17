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Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы осуществляется в штатном режиме
Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 17.12.2023
Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы осуществляется в штатном режиме
Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы по адресу улица Рочдельская, дом 11/5 осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:34
2023-12-17T19:34
2023-12-17T20:01
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы по адресу улица Рочдельская, дом 11/5 осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появились сообщения о том, что в доме в центре Москвы якобы почти сутки отключена электроэнергия, а сроки ее восстановления не известны. "В связи с информацией, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, сообщаем: энергоснабжение многоквартирного дома по адресу улица Рочдельская, дом 11/5 в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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москва, цао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЦАО
Энергоснабжение дома в ЦАО Москвы осуществляется в штатном режиме
Горхозяйство: энергоснабжение дома в ЦАО Москвы осуществляется в штатном режиме