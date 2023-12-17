https://ria.ru/20231217/energosnabzhenie-1916334877.html

В России более 300 тысяч человек остаются без света из-за непогоды

В России более 300 тысяч человек остаются без света из-за непогоды - РИА Новости, 17.12.2023

В России более 300 тысяч человек остаются без света из-за непогоды

Более 300 тысяч потребителей в Ростовской и Псковской областях, ЛНР и ДНР остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:21

2023-12-17T17:21

2023-12-17T17:21

происшествия

псковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 300 тысяч потребителей в Ростовской и Псковской областях, ЛНР и ДНР остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго в Telegram-канале. "По данным на 14.00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области – 8,7 тысячи человек, ДНР – 156,3 тысячи человек, ЛНР – 137,7 тысячи человек, Псковской области – 2,4 тысячи человек", - приводятся данные в сообщении министерства. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

https://ria.ru/20231217/sochi-1916317001.html

псковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, псковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)