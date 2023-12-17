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В России более 300 тысяч человек остаются без света из-за непогоды
В России более 300 тысяч человек остаются без света из-за непогоды - РИА Новости, 17.12.2023
В России более 300 тысяч человек остаются без света из-за непогоды
Более 300 тысяч потребителей в Ростовской и Псковской областях, ЛНР и ДНР остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:21
2023-12-17T17:21
2023-12-17T17:21
происшествия
псковская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 300 тысяч потребителей в Ростовской и Псковской областях, ЛНР и ДНР остаются без энергоснабжения из-за непогоды, сообщает Минэнерго в Telegram-канале. "По данным на 14.00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области – 8,7 тысячи человек, ДНР – 156,3 тысячи человек, ЛНР – 137,7 тысячи человек, Псковской области – 2,4 тысячи человек", - приводятся данные в сообщении министерства. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, псковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Псковская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В России более 300 тысяч человек остаются без света из-за непогоды
Свыше 300 тысяч потребителей остаются без света в регионах РФ из-за непогоды