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На юге России без электричества остаются 5,5 тысячи человек
На юге России без электричества остаются 5,5 тысячи человек - РИА Новости, 17.12.2023
На юге России без электричества остаются 5,5 тысячи человек
Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в южных регионах РФ и фиксируют новые отключения электричества в Псковской области, по состоянию на 10... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:52
2023-12-17T12:52
2023-12-17T13:03
происшествия
россия
псковская область
ростовская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в южных регионах РФ и фиксируют новые отключения электричества в Псковской области, по состоянию на 10 утра (мск) из-за непогоды без электричества там осталось 5,5 тысячи человек, сообщило Минэнерго в Telegram-канале. "Из-за ухудшения погодной обстановки в Псковской области (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега) зафиксированы новые отключения потребителей - по данным на 10.00 (мск), без электроснабжения остаются 5,5 тысячи человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что энергетики продолжают устранять последствия непогоды в ряде южных регионов. "По данным на 10.00 (мск), обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 6,7 тысячи человек, ДНР - 173,7 тысячи человек, ЛНР - 136,2 тысячи человек", - приводит министерство новые цифры.
https://ria.ru/20231113/vladivostok-1909042969.html
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происшествия, россия, псковская область, ростовская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Россия, Псковская область, Ростовская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
На юге России без электричества остаются 5,5 тысячи человек
На юге России после непогоды без электричества остаются 5,5 тысячи человек