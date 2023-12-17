https://ria.ru/20231217/energosnabzhenie-1916295136.html

На юге России без электричества остаются 5,5 тысячи человек

На юге России без электричества остаются 5,5 тысячи человек - РИА Новости, 17.12.2023

На юге России без электричества остаются 5,5 тысячи человек

Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в южных регионах РФ и фиксируют новые отключения электричества в Псковской области, по состоянию на 10... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T12:52

2023-12-17T12:52

2023-12-17T13:03

происшествия

россия

псковская область

ростовская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в южных регионах РФ и фиксируют новые отключения электричества в Псковской области, по состоянию на 10 утра (мск) из-за непогоды без электричества там осталось 5,5 тысячи человек, сообщило Минэнерго в Telegram-канале. "Из-за ухудшения погодной обстановки в Псковской области (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега) зафиксированы новые отключения потребителей - по данным на 10.00 (мск), без электроснабжения остаются 5,5 тысячи человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что энергетики продолжают устранять последствия непогоды в ряде южных регионов. "По данным на 10.00 (мск), обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 6,7 тысячи человек, ДНР - 173,7 тысячи человек, ЛНР - 136,2 тысячи человек", - приводит министерство новые цифры.

https://ria.ru/20231113/vladivostok-1909042969.html

россия

псковская область

ростовская область

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происшествия, россия, псковская область, ростовская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)