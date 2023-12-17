https://ria.ru/20231217/dtp-1916266177.html

В Приморье в "пьяном" ДТП погибла женщина, пострадали дети

В Приморье в "пьяном" ДТП погибла женщина, пострадали дети - РИА Новости, 17.12.2023

В Приморье в "пьяном" ДТП погибла женщина, пострадали дети

Один человек погиб и еще двое детей госпитализированы в результате аварии, устроенной пьяной автомобилисткой без прав на железнодорожном переезде в Приморье,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T07:24

2023-12-17T07:24

2023-12-17T09:28

происшествия

авто

россия

дальнереченск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Один человек погиб и еще двое детей госпитализированы в результате аварии, устроенной пьяной автомобилисткой без прав на железнодорожном переезде в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД РФ региона. Смертельная авария, по данным полиции, произошла минувшей ночью в приморском Дальнереченске: 32-летняя местная жительница, ранее лишенная прав за пьяную езду, села за руль Toyota Prius, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В 00.57 (17.57 мск субботы) на железнодорожном переезде в районе улицы Личенко она не заметила шлагбаум (выдвижную плиту - устройство заграждения переезда) и врезалась в него. В машине вместе с водителем находились её приятельница и двое детей, уточняют в УМВД. "В результате ДТП пассажирка иномарки 1980 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью, двое детей 2014 года рождения госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Виновница ДТП не пострадала, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения"), фигурантка задержана, информирует УМВД.

https://ria.ru/20231215/dtp-1916078397.html

https://ria.ru/20231215/avariya-1916075770.html

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дальнереченск

приморский край

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происшествия, авто, россия, дальнереченск, приморский край