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В Приморье в "пьяном" ДТП погибла женщина, пострадали дети
В Приморье в "пьяном" ДТП погибла женщина, пострадали дети - РИА Новости, 17.12.2023
В Приморье в "пьяном" ДТП погибла женщина, пострадали дети
Один человек погиб и еще двое детей госпитализированы в результате аварии, устроенной пьяной автомобилисткой без прав на железнодорожном переезде в Приморье,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T07:24
2023-12-17T07:24
2023-12-17T09:28
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Один человек погиб и еще двое детей госпитализированы в результате аварии, устроенной пьяной автомобилисткой без прав на железнодорожном переезде в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД РФ региона. Смертельная авария, по данным полиции, произошла минувшей ночью в приморском Дальнереченске: 32-летняя местная жительница, ранее лишенная прав за пьяную езду, села за руль Toyota Prius, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В 00.57 (17.57 мск субботы) на железнодорожном переезде в районе улицы Личенко она не заметила шлагбаум (выдвижную плиту - устройство заграждения переезда) и врезалась в него. В машине вместе с водителем находились её приятельница и двое детей, уточняют в УМВД. "В результате ДТП пассажирка иномарки 1980 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью, двое детей 2014 года рождения госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Виновница ДТП не пострадала, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения"), фигурантка задержана, информирует УМВД.
https://ria.ru/20231215/dtp-1916078397.html
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происшествия, авто, россия, дальнереченск, приморский край
Происшествия, Авто, Россия, Дальнереченск, Приморский край
В Приморье в "пьяном" ДТП погибла женщина, пострадали дети
В Приморье из-за ДТП на ж/д переезде погибла женщина, пострадали двое детей
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Один человек погиб и еще двое детей госпитализированы в результате аварии, устроенной пьяной автомобилисткой без прав на железнодорожном переезде в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД РФ региона.
Смертельная авария, по данным полиции, произошла минувшей ночью в приморском Дальнереченске
: 32-летняя местная жительница, ранее лишенная прав за пьяную езду, села за руль Toyota Prius, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В 00.57 (17.57 мск субботы) на железнодорожном переезде в районе улицы Личенко она не заметила шлагбаум (выдвижную плиту - устройство заграждения переезда) и врезалась в него. В машине вместе с водителем находились её приятельница и двое детей, уточняют в УМВД.
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"В результате ДТП пассажирка иномарки 1980 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью, двое детей 2014 года рождения госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Виновница ДТП не пострадала, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения"), фигурантка задержана, информирует УМВД.
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